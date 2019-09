La festa Naturveg portarà la cultura vegana a Igualada

L'avinguda dels Països Catalans, a la zona de Les Comes, a Igualada, acull dissabte el Festival Naturveg. La mostra, que arriba a la tercera edició, pretén portar a la capital de l'Anoia les principals novetats a l'entorn d'aquest model alimentari i enguany vol fer-ho intensificant «el caire familiar de la mostra i la jornada», segons Joan Boix, representant de l'Associació d'Establiments Nou Centre, organitzadora del Festival. En la presentació va estar acompanyat de la regidora Patrícia Illa.

El gruix del Naturbveg es concentrarà en les xerrades i les demostracions culinàries i els show cookings en seran el plat fort. Aquest anys hi participaran coneguts xefs vegans, restauradors i cuiners igualadins, professors de cuina, escriptores i influencers, com Miriam Fabà, de Veganeando, Jenny Rodriguez o l'ecoxef Pilar Ibern, i els grups musical igualadins Les Pastes de la Iaia, Blackstars Cover i el duo Marta Bossa i Biel Jorba. També és durà a terme un taller introductori de Nordic Walking i una caminada pràctica, amb Isidre Tort. Per primer cop tindran un important protagonisme cuiners, restauradors i especialistes en nutrició vegana igualadins, amb Oriol Calics, Joan Fontanella o Àngel Sanromà.

El festival busca incrementar el seu caràcter familiar i obert a tothom, amb actuacions musicals en directe durant tot el dia, jocs Infantils i activitats de cultura natural i vegana. També hi haurà degustacions de productes vegans a càrrec d'establiments de la ciutat, els espais d'OpciNatura, Canaletas i Cor Verd, amb aperitius i cuina vegana amb robot i Pilar Ibern fent demostracions en petit format, i serveis de teràpies naturals, amb classes en directa de ioga a càrrec de Narayana, xerrades i conferències. També hi exposaran les seves pintures artistes locals, segons han explicat fonts de l'organització.

La regidora Patrícia Illa va refermar el compromís de l'Ajuntament d'Igualada amb aquest festival i amb totes les iniciatives que fomentin una alimentació sana per als ciutadans.