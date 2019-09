Puig-reig i Artés fan unes justes taules

El Puig-reig i l'Artés van signar taules en un matx equilibrat, però en el qual els dos conjunts van disposar del seu moment de superioritat per emportar-se el triomf. Els visitants van ser millors en els primers compassos del partit, tot i que els va costar arribar amb certa perillositat a la porteria local. De fet, no van poder avançar-se fins a la mitja hora de joc, gràcies a una gran triangulació que va culminar Andreu amb un xut col·locat des de dins de l'àrea.

El gol en contra va esperonar el Puig-reig, que en els últims instants de la primera part va tancar l'Artés en el seu propi camp. Quan semblava que el partit arribaria al descans amb el 0 a 1, en un còrner molt protestat per l'Artés va aparèixer Miki per establir la igualtat en l'electrònic.

A la represa, els locals van saltar a la gespa disposats a capgirar el marcador, tot i que només van poder inquietar la porteria visitant en jugades d'estratègia a pilota aturada. Per la seva banda, l'Artés ja no va disposar del domini de la posessió dels primers 45 minuts, però pràcticament no va concedir cap ocasió al Puig-reig. Quan ja s'havia superat l'hora de joc, els bagencs es van quedar amb un jugador menys per la vermella directa que l'àrbitre va mostrar a Quintana, però els berguedans no van saber aprofitar aquesta circumstància i inclús, van patir algun ensurt a la seva àrea. Amb aquest empat, els dos conjunts es mantenen invictes en la competició, malgrat que el Puig-reig encara no coneix la victòria.