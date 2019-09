De Festivalet a Festival

Dissabte passat Manresa vivia el segon Festivalet de Circ. Sense l'empara del programa de la capitalitat de la cultura catalana que tenia l'any passat, el Festivalet va demostrar que malgrat el seu nom pot ser un autèntic festival de circ. És cert que la seva joventut i el seu migrat pressupost –en el segon any ha estat la meitat que el primer– no el posa encara al nivell de festivals de circ totalment consolidats com els que es poden veure en altres localitats catalanes.

Però la seva continuïtat més enllà de la capitalitat cultural i que desaparegués de les places més concorregudes de la ciutat on es va instal·lar en la seva primera edició ja permeten parlar d'un autèntic festival. I és que, a part de la reducció de pressupost, aquest cop s'enfrontava al canvi d'espai. De ser a les places més concorregudes del centre, dissabte, el públic havia d'anar expressament a l'antiga fàbrica de l'Anònima. I tan cert és que és un espai molt cèntric com també que cal anar-hi expressament. I precisament aquest ha estat un element determinant per poder assegurar que el festival ha estat un èxit, especialment per l'elevada concurrència de públic que va superar de llarg la previsió més optimista que podien haver fet els seus organitzadors. I ara que el Festivalet ha demostrat que pot ser un Festival, cal que s'hi aposti i que d'aquesta manera Manresa es pugui situar en el mapa del món del circ.