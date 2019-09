El jutge demana a Interior qui va donar les ordres de les càrregues de l'1-O

El jutge que investiga les càrregues de la Policia Nacional l'1-O a Barcelona ha demanat al Ministeri d'Interior que l'informi de la «cadena de comandament» de l'operatiu i de les reunions en les quals es va planificar la intervenció per impedir la votació.

En una providència, el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona estima la petició de l'acusació popular exercida per l'Ajuntament de Barcelona i requereix nova informació a la Secretaria d'Estat de Seguretat i al Cos Nacional de la Policia, amb la finalitat de descobrir qui va donar les ordres de carregar als col·legis de l'1-O.

El jutge, que manté imputats una quarantena d'agents de la Policia Nacional per les càrregues, ha citat a declarar com a investigats per al mes que ve vuit inspectors en cap del cos, responsables dels dispositius policials a 27 punts de votació de la capital catalana.

Amb el nou requeriment d'informació, el magistrat busca dilucidar qui van ser els responsables d'ordenar les càrregues de l'1-O contra els votants, una qüestió que no s'ha pogut aclarir fins ara atès que els policies que han declarat han dit que obeïen instruccions d'una prefectura d'unitat d'intervenció, sense precisar qui la formava.

Concretament, el magistrat ha reclamat al ministeri i a la Policia Nacional que li detalli la «cadena de comandament» de l'operatiu policial de l'1-O, la identitat dels funcionaris que la integren i la seva categoria. També els reclama informació sobre el funcionament d'una aplicació informàtica de la Policia Nacional denominada «gestor d'esdeveniments» i de com va ser utilitzada en la jornada del referèndum de l'1-O. Un altre dels requeriments del jutge són les actes que es van aixecar en les reunions prèvies que va celebrar la Policia Nacional per planificar el dispositiu que havia de complir l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'impedir el referèndum.

El jutge instructor va imputar vuit inspectors en cap de la Policia Nacional que van dirigir l'operatiu de l'1-O, després que l'Audiència de Barcelona l'instés a investigar les «ordres concretes» rebudes pels agents que van efectuar les càrregues a Barcelona. Alguns dels comandaments imputats ja van comparèixer davant del jutge per declarar al seu moment per la seva actuació policial als centres de votació, si bé ara hauran d'acudir novament al jutjat per donar explicacions de les ordres que van donar als agents sota el seu comandament sobre el terreny a cadascun dels col·legis dels quals es van fer responsables.



Finançament a la Xina

Tres guàrdies civils van reiterar ahir davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el Govern de la Generalitat va buscar finançament a la Xina abans de l'1-O i que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) estava ideada i preparant-se per assumir el cobrament d'impostos de l'Estat i quedar-se'ls en cas de declaració d'independència. Així ho van declarar tres agents que van estudiar la documentació decomissada a la Conselleria d'Economia el 20-S i que van elaborar els informes conseqüents. Tots tres van declarar com a testimonis, un per videoconferència, en la causa oberta contra l'exsecretari general d'Economia Josep Maria Jové.

A més, sempre segons fonts jurídiques consultades per l'ACN, també van assegurar que la Generalitat va quedar-se les dades dels ciutadans que es van apuntar al registre de voluntaris, tot i que la base de dades es va tancar després de l'1-O.