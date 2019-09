L'Ajuntament d'Igualada tindrà un pressupost de 57,4 milions d'euros

El govern municipal d'Igualada (Junts x Igualada) ha elaborat una proposta de pressupost municipal per al 2020 de 57,4 milions d'euros, i que el pressupost consolidat, que inclou també les societats municipals, els organismes autònoms i el Consorci Sociosanitari d'Igualada, arribarà a 68,8 milions. Les dades del pressupost es van presentar ahir al matí per l'alcalde Marc Castells i la regidora d'Hisenda, Carlota Carner.

Castells va qualificar la proposta de «pressupost solvent, pensat perquè Igualada continuï sent la ciutat dinàmica dels últims anys». En aquest sentit, va remarcar que «la bona gestió econòmica segueix sent una prioritat per a nosaltres: seguim retornant deute, seguim invertint en la qualitat de vida de les persones».

Pel que fa a les negociacions amb els altres grups municipals, Castells va destacar que «hem parlat amb tothom i hem sabut arribar a acords sense renunciar al nostre programa. El govern no té la majoria, però té la determinació. A mitjan setembre podem presentar un pressupost que és el nostre pressupost. Això és un símptoma que hem fet bé la feina i que podem seguir transformant la ciutat. Agraeixo l'actitud responsable dels grups que facilitaran que aquests pressupostos tirin endavant, que és la manera que Igualada pugui continuar tirant endavant».



Les xifres

Pel que fa a les inversions més destacades, cal assenyalar els diners destinats al Pla de modernització del polígon de les Comes (1.437.412,48 euros); el nou alberg de Cal Maco (738.614,74 euros); el Hub disseny, del sector del disseny i la moda (441.771,44 euros); el Campus Universitari (200.000 euros); el Pla de xoc per a les escoles (100.000 euros); el Centre Cívic Nord (230.000 euros); l'Anella Verda (100.000 euros); el Parc Central (100.000 euros); el Pla de Barris (prop de 800.000 euros entre obres i asfaltat) i l'acabament de Cal Badia (uns 110.000 euros).

En aquest capítol d'inversions el govern també hi ha incloses aquelles que pacta amb diferents grups a canvi de rebre el suport a la proposta. I, en aquest sentit, Castell va explicar que s'hi ha afegit la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb l'objectiu que els equipaments municipals s'autoabasteixin amb energia renovable (300.000 euros); l'escola bressol de l'Ateneu (160.000 euros anuals, i els 500.000 euros destinats a PIMHA per a la promoció d'habitatge de lloguer assequible.

Jordi Cuadras, de Som-hi Igualada, s'havia afanyat a anunciar dilluns que Igualada tindria pressupost perquè el seu grup hi donaria suport ja que el govern, en minoria, incloïa, entre altres coses, fer-se càrrec de la gestió de l'escola bressol de l'Ateneu.

Quant als impostos, l'equip de govern proposa congelar el tipus de gravamen, és a dir, mantenir a 0,85 el coeficient que aplica l'Ajuntament sobre l'IBI, amb independència de l'altra part que aplica l'Estat. Carlota Carner va recordar en l'explicació del pressupost que l'any passat es va fer una baixada de 0,50 punts del coeficient municipal i es va passar del 0,90 al 0,85 actual, i va destacar que «els bons indicadors de les finances municipals ens permeten mantenir-nos en la línia del compromís en la gestió econòmica de contenció fiscal del govern».

Es mantenen els mateixos imports i criteris per a l'impost de l'Increment del Valor dels Ter-renys de Naturalesa Urbana (plusvàlues), l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), l'Impost sobre Construccions i Instal·lacions i l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

Finalment, pel que fa a taxes (deixalleria municipal, llicències urbanístiques, entrada de vehicles, recollida d'animals abandonats, etc.), se'ls aplica el 0,7% de la variació de l'IPC de Catalunya des del juny del 2018 (mes de referència de la darrera modificació d'ordenances) al juny del 2019.