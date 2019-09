L'anoienca Iguana s'alia amb Àuria per inserir joves amb diversitat funcional

Les bobines de fibra òptica buides de l'empresa de telecomunicacions Iguana han passat de la deixalleria a gaudir «d'una segona oportunitat». L'operador anoienc s'ha aliat amb la Fundació Àuria en una nova iniciativa que permet a joves amb diversitat funcional, usuaris d'un programa per fomentar la inserció laboral, reaprofitar-les. Amb les bobines fan des de taules a fitxes de dòmino, un fet que, a banda de potenciar la seva creativitat, els permet desenvolupar altres competències. No només aprenen la importància de la reutilització, a mesurar o a tallar, sinó que, si s'equivoquen, «s'hi pot posar solució», explica l'orientador de la Fundació Àuria, Salvador Salla.

En plena expansió a l'Anoia, Iguana buscava una manera de «revalorar» les bobines buides de fusta, que cada cop en tenien més. L'aliança amb Àuria, explica el soci fundador de l'empresa de telecomunicacions, Aleix Solé, els ha permès deixar de llençar-les i donar-los «una segona oportunitat». «És una manera d'aportar el nostre granet de sorra a l'economia circular del territori», afegeix.

La Fundació Àuria recull les bobines de les instal·lacions d'Iguana, a Igualada, i les porta al centre de formació de Masquefa, on l'entitat pilota el programa Singulars de Garantia Juvenil, destinat a la formació i inserció de joves amb discapacitat funcional. El programa, especifica el seu coordinador, Moisès Castells, pretén ensenyar-los diferents habilitats que els ajudin a trobar feina, entre les quals hi ha la creativitat. I és aquí on les bobines de fibra òptica han pogut reviure.

Salvador Salla, orientador d'Àuria i responsable d'aquesta part creativa del programa, explica que van començar, ara fa un any, amb paliers, però que l'acord amb Iguana els ha permès gaudir de millor material a cost zero. Salla assegura que el taller «reuneix molts requisits, competències tecnicoprofessionals com són mesurar, tallar o crear la peça». Hi afegeix la importància del material amb el qual treballen, la fusta. «Qualsevol tros et serveix per crear», apunta.

De moment, els joves han creat taules. Estela Escolà, alumna del programa, explica que fins i tot en van pintar una d'irisada per commemorar el dia de l'Orgull Gai. Ara estan fent peces de dòmino i tenen al cap també fer butaques. «És entretingut i recicles», diu la jove. Abel Torres, també alumne, explica que és una activitat «fàcil», però que obliga a concentrar-se «per no 'liar-la'». «Aprenem creativitat, imagines què pots fer amb un tros de fusta i ho pots posar en pràctica», assegura.

Aquest és el tercer curs del programa Singulars de Garantia Juvenil de Masquefa, promogut per l'Ajuntament de la localitat i gestionat per Fundació Àuria i Fundació Privada Balmes. S'adreça a joves, d'entre 16 i 29 anys, amb dificultats per seguir els aprenentatges a través del sistema educatiu formal i busca afavorir la seva inserció laboral. Enguany té 17 alumnes que fan classe a les aules formatives ubicades a la planta baixa de l'edifici de la llar d'infants Francesc Mata i Sanghés, a la Beguda Alta.