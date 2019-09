La Policia localitza 1,2 milions d'origen desconegut de Josep Pujol a Andorra

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha localitzat 1,2 MEUR d'origen desconegut de Josep Pujol a Andorra.

En l'últim informe policial aportat al Jutjat Central d'Instrucció número 5, publicat per diversos mitjans, s'afirma que hi ha un compte a l'entitat Andbank on es van realitzar tres ingressos per un valor que supera els 1,2 milions, i només s'ha pogut determinar que un d'ells, de 244.953 euros, procedia de dos comptes bancaris del seu germà Jordi.

A més, Josep Pujol també figura com a beneficiari d'una fundació del Panamà. En el compte de la fundació apareix un abonament mitjançant transferència de 600.000 euros, que provenen d'un copte de Josep Pujol a AndBank, segons l'informe.