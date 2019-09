«Els jugadors joves em respecten, i jo intento ajudar-los i aconsellar-los»

Ha de ser un dels pilars del Baxi. Per la seva qualitat i per la seva experiència a la lliga Endesa, el dominicà Eulis Báez (37 anys) ha de ser un dels referents dins l'equip de Pedro Martínez.

Torna a Catalunya, on vostè va començar el seu periple per l'Estat espanyol.

Sí, va ser al Vic, a la LEB Plata, vam pujar de categoria. Vivia al costat de la plaça Major. El català no el parlo però l'entenc molt bé, els meus fills el van aprendre de seguida. Estic casat amb una nord-americana, i a casa nosaltres parlem en anglès.

Amb Pedro Martínez vostè ha coincidit molts anys al Gran Canària. Ha estat vital ell per al seu fitxatge pel Baxi?

Fins on jo sé, vaig arribar més tard que ell. Suposo que ell sí que va influir en la meva contractació. És un entrenador ambiciós, que sempre vol competir. Per a mi no hi va haver cap dubte.

Vostè ja és un jugador veterà i arriba després d'haver jugat el mundial amb la seva selecció. Com es troba físicament?

Bé, sempre dic que el dia que vegi que ja no estic en condicions d'ajudar el meu equip, deixaré el bàsquet. Es pot dir que jo vaig fer vacances a la part final de la lliga passada amb l'Herbalife. Jo vaig tenir una lesió als bessons per una sobrecàrrega i durant dos mesos no vaig jugar. He fet una molt bona recuperació i després he guanyat la lliga dominicana i he participat al mundial a la Xina, on vam fer un bon paper, millor de l'esperat i va ser una sorpresa guanyar Alemanya.

Està preparat per assumir el rol de jugador veterà, com un germà gran per als més joves?

Sí, això surt de mi d'una forma ben natural. Soc molt de parlar, d'aconsellar els companys si veig que és necessari. El Pedro m'ha ajudat molt a desenvolupar dins l'equip aquest paper, i els nois més joves em respecten.