La ZER Berguedà centre demana la mitja jornada promesa pel decret del Govern

La ZER Berguedà Centre, formada per les escoles de Borredà i Vilada, ha reclamat disposar de la mitja jornada que li pertocaria d'acord amb el decret de places del departament d'Ensenyament de la Generalitat. Actualment hi ha 51 alumnes que formen part la ZER, dels quals 31 van a l'escola a Vilada i 20 a la de Borredà. I per aquest nombre d'alumnes (superior al del darrer curs) els tocaria mitja jornada més, segons ha explicat a Regió7 la directora, Marina Almenara.

Aquesta mitja jornada seria per a l'escola de Borredà, «ja que només hi ha una mestra per a un grup de 17 alumnes format pels cursos des de P3 fins a quart» segons han explicat fonts de l'AMPA i de l'equip docent de la ZER en un comunicat. « Aquest fet perjudica tots els alumnes de l'escola de Borredà i també de la ZER, ja que no permet fer els desdoblaments o agrupaments flexibles necessaris en grups multinivell que es fan a les escoles de la ZER Berguedà Centre». La raó principal és que «actualment han de fer equilibris amb els mestres itinerants de la ZER per aconseguir fer aquests desdoblaments tan necessaris en la realitat de l'escola rural».

Segons ha explicat Almenara, hi ha tres mestres itinerants que imparteixen classe a tots dos centres: la d'educació física, la d'anglès i la de música, que són les que acaben fent un sobreesforç perquè es puguin desdoblar les classes multinivell.

Almenara ha indicat que va ser ahir, dimarts, que van rebre un correu electrònic amb la resposta negativa del departament d'Ensenyament a la seva demanda. Tanmateix, en aquesta comunicació «no hi ha explicacions dels motius pel squals no se'ns dona».

La directora de la ZER afirma que ho demanen perquè el mateix departament diu que amb la quantitat d'alumnes que tenen els pertocaria aquesta mitja jornada. Tot i que no ho han decidit, no descarten fer accions reivindicatives.