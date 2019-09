Sallent reclama solucions als talls recurrents de la línia de Movistar al nucli urbà

L'Ajuntament de Sallent exigirà solucions a Telefónica per posar fi definitivament als talls que tot sovint experimenta la línia de Movistar i que afecten el servei de telefonia mòbil i d'Internet. La dar-rera avaria va tenir lloc aquest dimarts al matí, quan l'Ajuntament va obrir una incidència a Movistar per incomunicació de la línia mòbil, que no va poder quedar resolta del tot fins ahir a la tarda.

Fonts de la companyia van explicar que aquesta darrera avaria havia afectat el subministrament elèctric de la central que Telefónica té a Sallent, al serrat del Xipell. Els operaris de l'empresa s'hi van desplaçar tan bon punt van rebre l'avís, però, com que l'afectació era per una qüestió elèctrica, també va requerir la intervenció de tècnics d'Endesa, que van haver de canviar uns fusibles, i no es va poder donar per reparada l'avaria fins ahir a mitja tarda.

Fa un parell de setmanes que ja hi va haver un altre tall, «i hi vam estar a sobre perquè se solucionés amb celeritat», explica l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, però es queixa que «és un problema recurrent que s'arrossega de fa anys». Per això, el nou govern municipal s'exigirà accions a la companyia, «davant la demanda creixent dels veïns, de poder disposar d'un bon servei».

Els talls es donen sovint quan plou, afegeix l'alcalde, i en la majoria dels casos el que queda afectat és el repetidor del serrat del Xipell, que dona cobertura al nucli urbà (mentre que nuclis com el de Cabrianes agafen la línia d'un altre lloc), i això deixa sense servei tots els operadors que hi treballen.

El fet que sigui un problema recurrent «fa pensar que tot plegat pugui ser degut a una falta de manteniment de la infraestructura», apunta Ribalta, si bé abans de fer cap moviment vol conèixer què hi diu la companyia. «Quan ho sapiguem, demanarem una acció contundent en aquesta instal·lació, volem saber quines deficiències hi ha i demanar a la companyia que hi posi una solució definitiva», afegeix l'alcalde, possiblement amb una reclamació de més inversió.