La manresana Mireia Badia repeteix el bronze en el Mundial d'enduro

Ahir ho va tornar a fer. Per segon any consecutiu, la pilot manresana Mireia Badia va pujar al podi del Campionat del Món d'Enduro que es va disputar ahir a la localitat d'Embèrt (França). Va quedar en tercera posició en les dues curses del cap de setmana i, de fet, les tres posicions del podi van ser les mateixes totes dues vegades.

La manresana, que hi va participar amb l'equip Beta, va tenir moments en la prova en què hauria pogut fer el salt a la segona posició i millorar aquest tercer lloc que ja va aconseguir l'any passat, però finalment la finlandesa Sanna Karkkainen (KTM) va aconseguir la medalla de plata perquè en totes dues curses va ser segona.

La victòria final va ser per a la britànica Jane Daniels, pilot del Husqvarna, que no va tenir rival en cap moment del cap de setmana a Embèrt i va obtenir l'or. Daniels es va treure la gran espina clavada des de la temporada passada, quan va haver de retirar-se després de trencar-se la clavícula i renunciar així a les seves àmplies opcions de guanyar.

D'altra banda, en aquesta prova Mundial d'enduro femení també va participar la pilot de Navàs Kate Vall, que no va tenir un cap de setmana tan positiu com el de Badia. En la primera màniga el dissabte va obtenir la 18a posició, amb un fluix temps. La pilot del Sherco no va poder millorar el seu registre en la cursa definitiva d'ahir, ja que va tenir que abandonar-la. No obstant això, la seva participació en un Campionat del Món és una gran notícia. Juntament amb elles dues, la delegació estatal va escollir per a participar en el Mundial a la jove pilot Aida Castro, amb molta projecció i que va millorar a mida que passava el cap de setmana. En la primera cursa, la pilot del Husqvarna, equip de la guanyadora Jane Daniels, va obtenir el 16è lloc i en la cursa d'ahir va escalar fins a la 13a posició, beneficiada també per la retirada d'algunes corredores.



Líder absoluta de l'estatal

Mireia Badia està en un nivell molt alt aquesta temporada i ho ha demostrat des de l'inici del Campionat d'Espanya. La manresana és la líder indiscutible de l'estatal després d'haver guanyat absolutament totes les curses que s'han disputat del campionat fins el dia d'avui, un total de sis. Encara queden dues proves i la següent serà aquest cap de setmana a Solsona i el campionat finalitzarà a Galícia, concretament a la localitat de Lalín (Pontevedra) i té molt difícil que se li escapi el títol. Kate Vall és quarta en el campionat.