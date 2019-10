La Penya Boletaire fa una crida a participar al concurs de Berga

La Penya Boletaire de Berga ha fet una crida a la participació a la 63 edició del Concurs de Boletaires que tindrà lloc el 6 d'octubre al pla de Puigventós. Enguany, el veterà certamen es torna a celebrar el primer diumenge d'octubre, la seva data habitual després que l'any passat la junta decidís fer-lo el darrer cap de setmana per garantir que hi hagués bolets. Tanmateix, va nevar i va caldre traslladar el certamen a la plaça Viladomat de Berga.

Enguany les previsions asse-nyalen que aquest diumenge farà bon temps, ha indicat Ramon Minoves durant la presentació del certamen. «Com més bolets tinguem, millor», ha indicat Minoves, atès que aquest certamen «és una festa de caràcter popular i cívic».

Després del canvi de data del 2018 el Concurs de Boletaires «torna a les essències» i se celebra el primer diumenge d'octubre. Minoves ha exposat que la pesada de bolets «és el centre de la festa» amb el concurs que té tres categories de 0 a 20 quilos de 20 a 40 i de més de 40 amb premis amb metàl·lic. I pel que fa al concurs infantil per a nens i nenes de 4 a 10 anys, enguany l'espai s'ha traslladat a tocar de l'espai on es fa l'esmorzar popular. Minoves exposa que el concurs està pensat «per a la gent que cregui en els Reis Màgics», ja que l'organització escampa «espores màgiques de manera que els bolets del concurs infantil estan garantits», ha bromejat. El pressupost de la festa es manté al voltant de 15.000 euros.

El certamen de caire familiar oferirà com a reclams l'esmorzar i el mercat del boletaire i activitats d'esbarjo i inflables. Per arribar a Puigventós hi haurà el servei de busos que sortiran de Berga des de 2/4 de 9 del matí fins a la 11 cada mitja hora. L'organització recomana reservar els tiquets a l'Agència de Desenvolupament. Cada viatge val 1 euro.

A banda s'està treballant en l'elaboració de la falla que farà 10 metres d'alçada i que enguany «serà un homenatge a la cuina del bolet». A més dels actes que es faran el dia 6 hi ha actes durant la setmana com el concurs de fotos infantil i el de dibuix en què participen «totes les escoles de la comarca», ha dit Minoves.



Dones boletaires d'honor



Tot i que inicialment el consistori de Castellar del Riu havia proposat com a boletaire d'honor el president Quim Torra, aquest no podrà venir a la festa. De manera que serà nomenada la consellera de Cultura, MariaÀngela Vilallonga. També seran boletaires d'honor Dolors Grau, codirectora de l'Exploratori de Recursos de la Natura, i Neus Camps, l'estudiant que ha tret la millor nota de les PAU del Berguedà.

Per la seva banda, Adrià Solé, alcalde de Castellar del Riu, municipi on es fa la festa, ha indicat que ja tenen llogats els terrenys on se celebra la festa i també la zona que serveix d'aparcament just l'altra banda del pla de Puigventós.

La regidora de Participació Popular de Berga, Roser Valverde, ha felicitat els organitzadors per mantenir una festa que «relliga i estructura tota la comarca». Un certamen que «ha de permetre situar-nos al país», i ha avançat que enguany la Berga Bolet s'allargarà tot el mes.



Crida al respecte



L'alcalde de Castellar del Riu ha demanat «respecte» a les persones que van als boscos del Berguedà a buscar bolets. I ha tornat a posar damunt la taula un debat recurrent: «S'hauria de regular, això dels bolets. És clar que els boletaires són benvinguts, però hem de protegir el Berguedà». Solé ha dit que l'incivisme d'algunes persones molesta els propietaris de boscos, que veuen com se'ls malmeten les seves propietats. «Sabem que és complicat, però no sobraria començar-hi a pensar». Solé també ha denunciat que «hi ha un tipus de gent que hi ve a fer negoci i pugem a comprar bolets amb furgonetes per revendre'ls, van a arrasar-ho tot». En aquest sentit ha indicat que «val la pena que des del Berguedà ens hi posem, n'hem de començar a parlar, també».