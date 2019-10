El barri adober del Rec d'Igualada permetrà la creació d'habitatges

Igualada continuarà sense redactar un nou pla urbanístic del municipi, però ha iniciat el camí per resoldre urbanísticament una de les peces més complicades del seu mapa: el barri adober del Rec. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar ahir des del mateix barri, a l'Adoberia Bella, que el seu departament es posa a redactar un pla director urbanístic per al Rec. Calvet va fer l'anunci acompanyat de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells (Junts per Igualada).

El barri actualment és sòl industrial i, per tant, l'única activitat que s'hi recull és la d'acollir empreses. Però l'estat d'algunes naus, les necessitats del sector i les crisis industrials de les darreres dècades han fet que moltes de les instal·lacions velles ara estiguin abandonades. Marc Castells va anunciar ahir que el futur del barri «ha de ser híbrid», amb la possibilitat de mantenir-hi empreses i al mateix temps de crear espais per a nous habitatges. Les voluntats de governs anteriors de traslladar tota la indústria del Rec a un polígon situat a l'exterior de la part més urbana del municipi han quedat aparcades, perquè en la idea dels postconvergents hi ha la voluntat de fer aquesta fórmula mixta, que d'altra banda és la que també interessa a part dels propietaris, perquè se'ls obre la possibilitat de tenir més aprofitaments i més oportunitats de negoci amb el seu patrimoni.

Calvet va emmarcar el nou pla en un nou concepte d'urbanisme per a les ciutats, en les quals, segons el conseller, ha de prevaldre el valor de la sostenibilitat i del paisatge urbà. També va explicar que la voluntat del Govern és, a partir del «reciclatge urbà» i del concepte de compatibilitat d'indústria i habitatge, aconseguir «un barri viu». Per a Calvet, la situació urbanística del barri era «molt rígida».

El conseller també va explicar que fer aquest nou planejament per al barri del Rec vol dir, també, fer un planejament de futur per a tota la ciutat, perquè els tècnics posaran d'acord allò que es pugui fer en aquesta part de la ciutat, amb el qual també s'està dibuixant, a la part més del nord, el pla director per a la indústria de la conca d'Òdena. El pla del Rec hauria d'estar sobre la taula d'aquí a un parell d'anys.

El barri del Rec es va originar al voltant del segle XVIII, quan s'hi van instal·lar les adoberies de la pell per aprofitar la proximitat a la séquia, que els proveïa d'aigua. Al llarg del segle XIX també va acollir altres fàbriques, vapors i cotoneres, configurant així el primer barri industrial d'Igualada.