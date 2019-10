El Govern acusa Cs de fer un ús «fraudulent» de la moció: «Això no és un bar»

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha acusat Cs de fer un ús electoralista i "fraudulent" de la moció de censura. "Això no és un bar. Això no és un plató de televisió. Això no és un pavelló per a fer actes de campanya. Això és el Parlament de Catalunya", ha reivindicat des del faristol de l'hemicicle de la cambra catalana. Precisament, Budó ha estat l'encarregada del Govern de respondre a Cs amb un discurs "intencionadament" breu de nou minuts per no ser "còmplices" de la "manca de respecte" cap al Parlament. A més, Budó ha recordat que fa només 11 dies es va celebrar el debat de política general en el què el Parlament va reprovar les declaracions de la que avui es presenta com a candidata a la presidència de la Generalitat.