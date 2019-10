JxCat carrega contra Cs per «paralitzar tot un dia el Govern» per fer «un espot electoral»

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha carregat contra Ciutadans per haver "paralitzar durant tot un dia el Govern" per fer "un espot electoral" amb la moció de censura contra el president del Govern, Quim Torra, i utilitzar Catalunya "com a trampolí" per al 10-N. En aquest sentit, durant la seva intervenció, ha recriminat que la formació taronja utilitzi el Parlament "en benefici propi" i portin "al límit" el reglament per fer "un acte electoral" i remuntar així "unes enquestes pèssimes". D'altra banda, ha recordat que el Parlament va reprovar la líder de Cs, Lorena Roldán, en el darrer debat de política general.

Després que Ciutadans hagi parlat durant la moció de censura de llibertat, convivència i democràcia, Batet ha assegurat que aquests són els valors que defensa JxCat i que la convivència no significa "uniformitat". En aquesta línia, ha dit que el problema de la formació de Roldán "potser és la seva manera d'entendre la convivència" i ha insistit que "pensar diferent no és un problema de convivència".

Batet ha reivindicat la pluralitat del país i ha assegurat que des de les seves files sempre defensaran que Ciutadans es pugui presentar a les eleccions: "Per això demanem que també ens ho deixin fer a nosaltres". "No teniu respecte per la democràcia", ha etzibat. Finalment, ha reclamat que deixin d'equiparar l'independentisme amb el terrorisme: "Som gent pacífica i que condemnem tots els terrorismes".