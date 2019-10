El Manresa cadet es fa fort al Congost

Victòria contundent del cadet del Catalana Occident al Vell Congost (92-62)contra un Cornellà del qual s'esperava més.

El partit començava còmode per al Manresa, fent ús de la identitat del seu joc, amb un estudiós balanç del rival i una defensa agressiva. El primer parcial se l'enduia el conjunt manresà amb un triple en l'última jugada, clau per aconseguir el parcial per 17 a 14. El rival restava incòmode per culpa del rebot i el contraatac del Catalana Occident. Així, els manresans aconseguiren el primer avantatge de vuit punts que continuava augmentant fins al descans amb un notable 46-32 per les aspiracions del Catalana Occident.

Després del descans, el Cornellà va començar a pagar car el factor psicològic. Aquesta feblesa anímica, sumada a la poca profunditat de plantilla, va acabar de fer efecte amb un parcial de 24 a 12. Així seguiria fins a la darreria de partit amb un últim quart on l'avantatge va incrementar fins als ja insalvables, per al cornellà, tres punts definitius. Ni el millor jugador rival -i del partit- Unai Fernández, amb 21 punts, van servir per fer tremolar a un Catalana Occident que, amb la victòria aixeca el vol. En aquest darrer parcial, però, ambdós conjunts van aixecar el pedal de fre, conscients de les necessitats i aspiracions d'uns i altres. I és que, de fet, el Manresa visita el Barça en la propera jornada 5 del campionat de lliga.

En definitiva, el partit va deixar bones xifres anotadores pel Manresa, per agafar confiança. Entre els jugadors més destacats, Biel Salat i Nil Gavilán, ambdós amb 16 punts, van ser dos bones notícies per un Manresa que es fa fort al Vell Congost, territori clau per ells per continuar en la recerca dels objectius.