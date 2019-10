Què ha dit Roldán a cada partit?

La portaveu de Cs, Lorena Roldán, no ha sumat els suports necessaris per convertir-se en la nova presidenta de la Generalitat en el debat de la moció de censura celebrat aquest dilluns al Parlament. Un resultat que ja s'ha anat preveient abans de la votació final i que ha dut a la líder del partit taronja a carregar contra totes les forces de l'hemicicle, a excepció del PP.

Al PSC: "demà hauran de demanar perdó"



Roldán ha retret al PSC que no doni suport a la moció de censura que encapçala contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'ha avisat que "demà hauran de demanar perdó". Ho ha dit durant el torn de rèplica dels grups parlamentaris, després que Iceta critiqués la moció de Cs per "propagandística" i recordés que aritmèticament no pot prosperar. Roldán ha assegurat que la iniciativa vol servir per "unir el constitucionalisme" i ha acusat els socialistes d'abandonar la defensa de la carta magna: "S'esborren vostès solets del constitucionalisme donant suport a Torra". I és que per a la líder taronja, la negativa del PSC a la seva moció de censura equival a avalar l'actual president de la Generalitat. "Ens estem jugant la convivència, la llibertat, la seguretat de tots els catalans i tornar a la normalitat", ha afirmat Roldán, que ha preguntat al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, "què més ha de passar" perquè els socialistes facin costat a Cs. "Els constitucionalistes hem d'anar units de la mà", ha conclòs.

Als Comuns: "sempre sou al costat dels separatistes"



A la líder dels comuns, Jéssica Albiach, li ha recriminat que Podem i les seves confluències "sempre són al costat dels separatistes" i "surten a la foto amb els que volen liquidar Espanya". "El nacionalisme és una ideologia insolidària i vostès insisteixen a ser-ne els palmeros", ha afegit la dirigent taronja, que ha recordat com CatECP s'ha abstingut recentment en mocions de Cs relatives a la violència i com no es van oposar a "expulsar" la Guàrdia Civil de Catalunya com demanaven JxCat i ERC.

A la CUP: "sou al costat del mal"



Al diputat de la CUP Vidal Aragonés li ha admès que els anticapitalistes són "coherents" i ha afirmat que sempre "són al costat del mal". "Què n'havíem d'esperar, dels grans d'Arran? Doncs són al costat dels qui animen i donen suport als que poden acabar condemnats per terrorisme", ha lamentat Roldán, que ha acusat els cupaires d'"antiespanyols". "Si pel fum se sap on hi ha foc, per la CUP se sap on hi ha el que és dolent per a Espanya", ha afegit.

A ERC: "Es dediquen a animar els presumptes terroristes perquè els porten a les llistes"



En resposta al líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha carregat contra els aplaudiments de suport als membres dels Comitès de Defensa de la República acusats de presumpte terrorisme per l'Audiència Nacional i ha "reptat" els republicans a condemnar la violència, a la qual cosa Sabrià ha respost que ERC sempre aposta per vies "pacífiques". Roldán ha preguntat si el suport als detinguts "té algun tipus de vinculació" amb el fet que un d'ells "anés a les llistes d'ERC". "Es dediquen a animar els presumptes terroristes perquè els porten a les llistes", ha criticat, i ha exigit als partits independentistes que es disculpin per les mostres de suport als CDR.

A JxCat: ""Torra s'ha amagat darrere dels consellers i diputats del seu grup"



Després que el president de JxCat, Albert Batet, parlés de respecte, Roldán ha retret a Torra que no hagi intervingut en el debat i que s'hagi "amagat darrere dels consellers i diputats del seu grup". Roldán ha acusat de nou el president d'"aplaudir, legitimar i defensar presumptes terroristes". Així mateix, ha reclamat al diputat de JxCat que no parli "en nom de tots els catalans" i li ha recordat que Cs va guanyar les eleccions al Parlament de 2017.

Al PP: "estan al costat correcte de la història"



En canvi, ha tingut paraules d'agraïment per al PPC, que és l'únic partit que dóna suport a la moció a banda de Cs, i ha celebrat els "contactes fluïts" amb els populars, a qui ha situat "al costat correcte de la història". Roldán ha aprofitat el torn de rèplica del president del PPC, Alejandro Fernández, per avisar de les accions que els "comandos radicals separatistes", en referència als CDR, puguin fer quan es conegui la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017.