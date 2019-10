Absolen els 22 processats de la PAHC per ocupar un bloc a Manresa

La jutgessa ha absolt els 22 veïns de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages que van ser jutjats per ocupar un bloc al carrer Bilbao de Manresa. La fiscalia demanava una multa de 900 euros per a cadascun dels processats, que estaven acusats d'un delicte lleu d'usurpació d'un immoble.

La jutgessa considera, en la sentència a la qual ha tingut accés Regió7, que els fets no són prou greus per ser jutjats per la via penal, motiu pel qual ha absolt tots els acusats. La magistrada diu que la via penal ha de ser l'últim recurs i assenyala que «una altra qüestió, com ja s'ha anunciat, és que el propietari acudeixi a la via civil, com ja s'ha produït en aquest cas».

En la sentència la jutgessa afirma que Nargam, l'empresa propietària de l'edifici, «no va dur a terme cap conducta relativa a l'efectiva ocupació de l'immoble en el seu moment ni ha realitzat cap acte previ de recuperació de la possessió requerint als ocupants, sinó que pel que sembla ha anat consentint l'ocupació durant cert temps i la seva denúncia». D'altra banda, remarca que no ha quedat provat que dos dels denunciats haguessin ocupat el bloc.

La fiscalia i l'empresa propietària de l'immoble tenen ara cinc dies per recórrer la sentència davant l'Audiència Provincial de Barcelona.

El judici es va celebrar dijous de la setmana passada a Manresa i es va haver de celebrar en dues sales que estaven connectades per viodeconferència. En una hi havia els acusats i en l'altra la jutgessa, els advocats, la fiscalia i els representants de l'empresa que exercien d'acusació particular.

Després de conèixer la sentència, la PAHC va assegurar que seguirà demanant a la propietat de l'edifici negociar un lloguer social per a les persones que hi viuen. També reclamen que l'Ajuntament de Manresa s'impliqui en aquest cas i que obri un expedient sancionador contra la propietat de l'immoble per tenir els pisos buits i no donar cap funció social als habitatges

Des de la PAHC també asseguren que seguiran «defensant» el bloc davant d'un possible nou escenari judicial, ja que el cas també està a la via civil.

L'anomenat bloc Bages7 està ocupat des del gener del 2018 i, a part de les 17 famílies, amb una desena de menors, hi ha altres dependències de la PAHC. En concret, l'Escola de Joves, una escola d'alfabetització de dones i un espai de l'Escola Popular.