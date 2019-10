Admesa a tràmit la querella contra PYMSA per un delicte mediambiental

La querella contra l'empresa manresana PYMSA, de tractament de fusta, interposada per la Fiscalia Provincial de Barcelona per la comissió d'un presumpte delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, no quedarà al calaix. Segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Regió7, «la querella està admesa a tràmit i s'està instruint al jutjat d'instrucció 5 de Manresa». De moment, la causa està en fase d'investigació, de manera que encara no s'ha celebrat cap judici.

La interposició de la querella data del 9 d'agost del 2018, però no va ser fins al 4 d'octubre del mateix any que el jutjat de Manresa va confirmar la seva recepció. A partir d'aquesta data tenia tres mesos per admetre-la o no. Tot i els intents continuats d'aquest diari per saber-ne el desenllaç en aquest punt, fins a aquesta setmana no ha estat possible confirmar que va ser admesa a tràmit. A partir d'aquí, començava un compte enrere de 18 mesos per portar a terme les diligències, que és el que s'està fent ara. El fet que el fiscal declarés complexa la instrucció fa que aquestes investigacions prèvies al judici es puguin desenvolupar en el triple de temps dels sis mesos que marca la llei.

La querella és fruit d'una denúncia de quatre comunitats de veïns afectades pels fums, pudors i sorolls de l'empresa establerta al barri de Valldaura que, farts de veure's ignorats per les administracions després de 40 anys de queixes, van decidir portar-ho ells als jutjats. La seva petició: que l'empresa traslladi la seva activitat lluny del nucli urbà, atès que, tot i que ara ja no tracta la fusta amb creosota, considerat un possible agent cancerigen –ho va deixar de fer el desembre del 2017–, hi va estar treballant tots aquests anys. Com a conseqüència, no només havien de conviure cada dia amb pudors, sorolls i fum, sinó també amb la por per la seva salut. Actualment, l'empresa només tracta la fusta amb sals hidrosolubles.



Només un querellat, per ara

A l'acusació del fiscal només hi ha un querellat com a persona jurídica, que és Ramon S. O., com a gerent, conseller i president de PYMSA. Amb tot, obre la possibilitat que, si s'admet a tràmit, com ha estat el cas, durant les diligències hi pugui haver més querellats.

PYMSA treballa a Valldaura des del 1916 i el 2007 es va fusionar amb Santasusana SA. El nom resultant va ser Pymsaforest però la llicència d'activitat la continua tenint PYMSA. És a dir que, a efectes pràctics, són el mateix.

Mitjançant un acord amb l'Ajuntament, l'octubre del 2017, l'empresa va accedir a modificar la seva activitat renunciant al tractament de la fusta amb creosota. També, a no superar els nivells sonors estipulats pel mapa acústic a la zona on es troba, un mapa que va intentar tombar per poder fer més soroll mitjançant un recurs que el TSJC no va acceptar.

L'empresa ha estat multada per l'Ajuntament almenys sis vegades i per la Generalitat una. En el cas de l'administració local, li ha imposat les multes entre el 2016 i el 2017 per superar els límits de soroll. Pel que fa a la Generalitat, va ser el 2015 per no presentar el pla de gestió de dissolvents que dicta la normativa.