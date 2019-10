La crida de Comín al «desgast econòmic» obre una altra bretxa a l'independentisme

L'impacte econòmic de la resposta a la sentència del procés va obrir ahir una nova bretxa entre les forces independentistes. Entre l'estratègia de Waterloo i la de la conselleria d'Empresa.

L'exconseller de Salut Toni Comín, actualment a Bèlgica, va assegurar en una entrevista a El Pediódico que Catalunya ha de «buscar el desgast econòmic» de l'Estat perquè, segons ell, no hi haurà independència si només s'amplia la base social independentista. Per a Toni Comín, la confrontació amb l'Estat és un procés sostingut de mobilitzacions que ha de portar al seu desgast material i, encara que assumeix que pugui arribar a tenir costos econòmics i laborals per a la gent de Catalunya, considera que «el preu de la independència el posa l'Estat». Comín no descarta un boicot econòmic ni que els ciutadans favorables a la independència hagin de jugar-se el lloc de treball per pressionar l'estat per obtenir-la.

Les declaracions de Comín van obtenir una ràpida resposta de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que en va discrepar obertament. Chacón assegura que Catalunya forma part d'una «economia global» i alerta sobre els riscos de qualsevol tipus de boicot. «No podem pensar a perjudicar-nos a nosaltres mateixos», va dir a TV3. «Som al segle XXI, la interdependència entre les empreses i els països és increïble», va dir la consellera, que es va mostrar partidària de «comptabilitzar» les mobilitzacions per a la defensa dels drets dels ciutadans davant «la repressió judicial» i la sentència de l'1-O amb el creixement de l'economia. «Com a consellera d'Empresa he de dir que fer empresa és fer país, fer país també vol dir fer empresa, i a ningú se li pot impedir anar al seu lloc de treball», va continuar.

A l'entrevista a El Periódico, Toni Comín defensa que «si hi ha un milió de persones que un dia es lleven al matí i no volen anar a treballar», les patronals i l'Estat no tindran «cap instrument» per obligar-los a anar-hi. Per a Comín, el desgast a l'Estat consistiria en un tipus de mobilització «nou, sostingut i intens», i que «té costos per a la gent de Catalunya», incloent els laborals en forma de pèrdua de la feina.

Sobre la vaga del pròxim 18 d'octubre, la consellera defensa que «tothom és ben lliure de tenir la reacció que vulgui». «És un dret», va afegir Chacón, que va lamentar la «perversió» de dir que es dona més prioritat als diners que al «reconeixement dels drets». «No accepto aquesta relació», va dir la consellera, que va demanar comprendre i ser «conscients que hi ha matisos entre no fer res i estar vuit mesos de vaga». «Volem seguir sent un país fort econòmicament», va reiterar.