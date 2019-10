L'escriptor Màrius Mollà dirigirà el Prepara't Jove

L'escriptor i enginyer Màrius Mollà serà l'encarregat de conduir l'edició d'enguany del Prepara't Jove, una sessió per promoure la reflexió als joves sobre el seu futur professional. L'activitat, dirigida als alumnes de 4t d'ESO de les escoles d'Igualada, tindrà lloc el dijous 21 de novembre al teatre Ateneu d'Igualada. Ahir la van presentar la Unió Empresarial de l'Anoia i l'Ajuntament d'Igualada.

El Prepara't Jove pretén ajudar els joves en l'orientació professional i d'estudis a partir de l'anàlisi de les seves preferències, interessos, vocacions, motivacions i la seva projecció en el mercat laboral.

Paula Arias, gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia, afirma que es tracta d'un projecte «que segueix les línies d'actuació de l'entitat per tal de donar a conèixer als joves l'oferta formativa i empresarial que hi ha a la comarca, per ajudar-los a escollir i descobrir el seu camí professional», perquè «molts joves de la comarca desconeixen la realitat empresarial de l'Anoia. Les possibilitats hi són, però es desconeixen. Millorar la relació contacte escola-empresa és un eix bàsic per aconseguir que l'evolució del sistema educatiu i el món empresarial i laboral de l'Anoia estiguin alineats en un avenç conjunt. Els joves són el nostre futur», afirma.

L'acte estarà conduït per Màrius Mollà, enginyer industrial, emprenedor i escriptor igualadí, que l'iniciarà fent una breu presentació dels diversos sectors econòmics i les oportunitats laborals que ofereix la comarca. Seguidament, es realitzarà un tàndem entre Màrius Mollà i David Bosch, expilot professional d'automobilisme. Va ser campió d'Espanya i sotscampió d'Europa de Fórmula Renault.

Tancarà l'acte Fran Rojas, educador social i promotor de l'educació i la formació en clau d'humor. Totes les inscripcions a la jornada s'han de fer través dels centres escolars.