El batlle de Cercs no descarta fer una consulta al poble

L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, no descarta fer una consulta al poble sobre la idoneïtat que es transformi la vella central tèrmica de Cercs en una planta incineradora de residus. Així ho va dir el dirigent en el decurs de la sessió informativa que havia convocat el govern per explicar la proposta. Va aplegar més de 200 persones del poble, de la comarca i de fora al local social, situat als baixos de la casa consistorial.

A la reunió hi van ser presents algunes de les persones concentrades davant del consistori. Va durar gairebé una hora i mitja i es van viure moments de crispació. Es van arribar a escoltar crits demanant la dimissió del batlle, que va haver de cridar a l'ordre en diferents ocasions.

L'alcalde, Jesús Calderer, acompanyat dels regidors de govern Albert Comellas, Anabel Rodríguez, Jordi Ragués i Xavi Serra, va explicar el projecte que promou l'empresari manresà Lluís Basiana –que no va assistir a la reunió i tampoc s'havia previst que ho fes–, i va respondre preguntes del públic.

El batlle de Cercs va explicar com ha arribat aquesta proposta al consistori i en quin punt es troba. Calderer va recordar que la central de Cercs va deixar de fumejar el 31 de desembre del 2011. I que posteriorment l'empresari Lluís Basiana va explicar el projecte de reconversió davant dels propietaris de les instal·lacions en aquell moment, EON a la seva seu de Madrid.

El dirigent va dir que l'empresa encara no ha presentat cap projecte executiu ni tampoc ha fet cap petició per obtenir la preceptiva autorització ambiental. I que, quan ho faci, qui haurà d'autoritzar aquesta iniciativa és la Generalitat. Calderer va dir que el debat sobre la bondat i la necessitat d'aquest projecte s'haurà de fer en el moment en què els promotors hagin fet una proposta en ferm. Va dir que la petició es podria fer aquest any. Amb tot, va exposar que «per tenir una economia equilibrada hem de tenir turisme, serveis i indústria», i que «la realita és que tenim poques indústries potents». Responent una de les preguntes dels assistents, l'alcalde de Cercs no va descartar fer una consulta sobre aquesta proposta. Jesús Calderer es va comprometre a informar de la proposta que faci l'empresa per fer la planta i «a seguir fent tantes sessions informatives com faci falta».