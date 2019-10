Ecoviure torna a Manresa amb la voluntat d'oferir solucions a la crisi climàtica

La fira Ecoviure obrirà aquest dissabte una nova edició fortament marcada per la situació d'emergència climàtica que viu el planeta. D'aquesta manera, Ecoviure vol consolidar-se com una fira de referència a l'hora de mostrar productes sostenibles i de donar a conèixer hàbits i accions que la ciutadania pot portar a terme per tenir cura del medi ambient. Per aquest motiu, la fira s'acompanya d'un ampli programa d'activitats divulgatives, entre les quals destaca enguany la conferència inaugural, a càrrec del documentalista asturià Álex Galán, el "viatger del gel", que explicarà la seva experiència viatjant a alguns dels llocs més freds del planeta, on ha pogut comprovar els efectes del canvi climàtic sobre la forma de vida de les tribus que hi habiten.

La convocatòria de vaga general per al divendres 18 d'octubre com a resposta a la sentència del Procés ha obligat a ajornar la celebració del Fòrum Energia, una jornada professional que havia d'estar dedicada a l'autoconsum d'energia solar fotovoltaica. La resta d'activitats d'Ecoviure, previstes per dissabte i diumenge, tindran lloc amb normalitat.

L'Ecoviure més familiar



Una de les novetats d'aquesta edició és el Petit Ecoviure, un programa d'activitats adreçat a infants i famílies en les que podran passar-s'ho bé mentre aprenen a cuidar el medi ambient. Entre les propostes del Petit Ecoviure hi ha un circuit de karts elèctrics que s'instal·larà a l'exterior del Palau Firal i una gimcana familiar per tot el recinte de la fira. Els nens i nenes també podran aprendre a fer pa, construir joguines amb materials reciclats, fer perfums amb herbes aromàtiques o aprendre a reconèixer fibres naturals i teixits. Una altra de les activitats serà un taller de bioconstrucció que, amb el títol "Cuida la teva casa com cuides el teu cos", servirà per sensibilitzar els infants i les seves famílies sobre la rehabilitació d'edificis d'una manera creativa i didàctica a través de diferents materials de construcció.

A banda de les activitats infantils, Ecoviure compta amb un programa de xerrades, tallers i demostracions que tenen per objectiu enriquir l'experiència dels visitants a la fira i deixar-los provar els productes que s'hi mostren.

En total, seran una trentena de propostes entre les quals hi haurà un tast de vins ecològics i naturals, a càrrec de l'empresa manresana Vins Petxina, un tast de cebes a càrrec de Les Refardes, la presentació de SuperCoop, el supermercat cooperatiu de Manresa, un taller per aprendre a fer un hort familiar ecològic, una xerrada sobre la contaminació química sintètica i la seva prevenció en el medi marítim, la presentació del projecte "Barris responsables, festes sostenibles", a càrrec de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, o un taller sobre el consum conscient, entre d'altres. A l'exterior del Palau Firal, els visitants podran provar bicicletes elèctriques en un circuit de proves instal·lat per l'empresa Bages on e-Bike.

En l'àmbit més professional, Ecoviure acollirà l'assemblea extraordinària de L'Era Espai de Recursos Agroecològics, una jornada sobre l'energia fotovoltaica per a l'autoproducció, una altra sobre mètodes per a la propagació de fruiters tradicionals i l'onzena trobada d'agricultors, artesans i tècnics per promoure la tracció animal en l'agricultura.

Una vuitantena d'expositors



Seran presents a l'Ecoviure 2019 prop d'una vuitantena d'expositors de diferents sectors econòmics. El més nombrós és el dels productors agroalimentaris ecològics, amb un total de 21 estands. La cosmètica natural i el tèxtil sostenible també hi tindran una bona representació, confirmant-se com dos sectors en auge. Sense deixar de banda les energies renovables i la construcció sostenible, que sumaran una quinzena d'expositors. A l'exterior del Palau Firal es podrà veure cotxes elèctrics de les marques Renault, Kia, Jaguar i Nissan.

Per segon any consecutiu, Ecoviure coincidirà amb la fira Cuida't, dedicada al benestar i les teràpies naturals. La iniciativa, que es va iniciar amb èxit l'any passat, pretén crear sinèrgies entre les dues fires i afavorir el trànsit de visitants entre l'una i l'altra. Les dues fires, però, ocuparan espais diferenciats i cadascuna tindrà el seu propi programa.

Ecoviure es podrà visitar dissabte i diumenge de 10 del matí a 8 del vespre amb entrada gratuïta. El programa complet de la fira pot consultar-se a www.ecoviure.cat. També s'ha organitzat un concurs a Instagram per tal que els visitants puguin guanyar una panera amb productes cedits pels expositors. Només cal que pengin una foto de la fira amb l'etiqueta #concursecoviure19 abans del dimarts 22 d'octubre. Entre tots els que ho facin, se sortejarà un lot de productes que inclou des d'oli i vins ecològics fins a sabó per a la rentadora, productes de cosmètica, joies, peces de roba, herbes aromàtiques o un val per aïllar dues caixes de persiana.