A Manresa hi haurà una marxa des de la Pujada Roja fins al centre

És previst que la Marxa per la Llibertat procedent de Berga arribi a Manresa cap a les 7 de la tarda. Els organitzadors, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, han convocat a aquesta hora un acte de benvinguda als participants. Serà al capdamunt de la Pujada Roja de Manresa, a la rotonda de l'Uniplant. A partir d'aquí la idea és que tothom faci el recorregut a peu en el tram cap al centre de la ciutat, els qui hauran sortit al matí de Berga o d'altres poblacions, i els qui s'hi afegeixin a Manresa.

Al centre de la ciutat hi haurà una mena de recepció i de benvinguda als participants de l'anomenada columna de Berga, que posteriorment es dirigiran cap al complex esportiu del Congost, on és previst que facin nit.

L'endemà la marxa es reprendrà a les 8 del matí des del Congost per dirigir-se cap a Vacarisses, on és previst que facin parada per dinar al migdia. Posteriorment aniran cap a Sant Quirze del Vallès, on al vespre també arribarà la marxa que avui al matí haurà sortit de Vic. L'endemà faran junts els darrers quilòmetres fins a arribar al centre de Barcelona.

L'organització ha previst la possibilitat d'afegir-se a la marxa a Navàs davant l'interès que ha mostrat la gent per fer el darrer tram fins a la capital del Bages. Els qui hi vulguin prendre part s'han de concentrar a les 12 del migdia a l'avinguda dels Dolors de Manresa, davant la sala Stroika.

ANC i Òmnium recomanen que la gent porti els seus vehicles particulars per portar el màxim de gent possible fins a Navàs. Un cop la marxa arribi a Manresa i finalitzi la convocatòria hi haurà un servei d'autobusos per tornar els conductors a Navàs per recollir els seus cotxes.

El mateix es proposa per al tram que demà, dijous, anirà de Manresa a Vacarisses. En aquest cas per tornar de la ciutat vallesana a la capital del Bages els organitzadors recomanen fer servir el tren de la línia de rodalies de Renfe. També hi haurà la possibilitat de fer-ho amb els autobusos de les Marxes per la Llibertat, encara que en aquest darrer cas les places seran limitades.