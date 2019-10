La Festa de la Tapa i la Cervesa de Sallent atrau visitants d'altres poblacions

A la plaça de Sant Antoni Maria Claret de Sallent hi havia gent d'altres poblacions que simplement hi han anat a prendre una cervesa. La Festa de la Tapa i la Cervesa ha constatat aquest dissabte que part del públic és d'altres municipis i que hi van atrets per tastar cerveses autòctones i l'ambient festiu dels actes que s'hi organitzen. «Amb aquest públic que no és de Sallent podem afirmar que s'està consolidant cada cop més aquesta aposta», explica el president de la UBIC de Sallent, Josep Puig.

Des del matí s'hi ha vist gent, però ha estat sobretot a partir de les 7 de la tarda quan s'ha començat a omplir la plaça que ha acollit el certamen. A la jornada hi han participat els quatre productors de cervesa del Bages: La Pirata, Cervesera Artesenca (Cerberus), Grenyut i Guineu, i també hi han estat presents la berguedana Quer i la Selvaseria, de Vidreres. La festa s'havia d'allargar fins a la mitjanit.

En principi, la festa de Sallent havia de tenir lloc divendres i dissabte, però amb motiu de la vaga del 18 d'octubre només s'ha celebrat només aquest dissabte. «No només els productors de cervesa estan satisfets, sinó també el sector de la restauració del municipi, que també és una part activa de la feta», afegeix Puig.

Els comerciants han programat al llarg del dia un seguit d'actes per ambientar més la plaça Sant Antoni Maria Claret. A les 4 de la tarda hi ha hagut animació per a infants a càrrec de l'agrupament Roques Albes i també actuacions musicals de diferents estils musicals.