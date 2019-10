Noves variants per al Baxi de la lliga

El Baxi Manresa torna demà a la lliga, en un duel contra l'Iberostar Tenerife (12.30 hores) i amb la necessitat d'obtenir una victòria que el situï en una posició més còmoda en una classificació en la qual té una victòria i tres derrotes. El triomf de dimecres contra el Torun en competició europea ha de donar ànim a l'equip i també va desencadenar dues novetats a la plantilla que jugarà demà contra els canaris, les entrades de Ryan Toolson i del nou fitxatge, l'ala-pivot serbi Luka Mitrovic.



Amb experiència a l'ACB

Pel que fa al segon cas, el club va anunciar dijous al matí la contractació del jugador serbi, de 26 anys i 2,04 centímetres d'alçada, que la temporada passada va disputar el tram final de la temporada amb l'UCAM Múrcia. De fet, va intervenir en la victòria del conjunt de Sito Alonso al Nou Congost el mes d'abril passat per 86-96. Hi va anotar 9 punts, va capturar 5 rebots per a un 14 de valoració i va ser el millor de la seva formació aquell dia darrere dels escandalosos 40 punts i 38 de valoració d'Askia Booker, que van destrossar el Baxi (86-96).

Mitrovic, draftejat pels Sixers, va estar-se cinc anys a l'Estrella Roja, que el va tallar el 2017 per problemes amb un genoll, i el Brose Baskets abans de recalar a Múrcia en substitució de Marcos Delía, que va anar al Joventut. Va ser important en la salvació de l'UCAM, que va vèncer en cinc dels set darrers partits de l'ACB. També va intervenir en tres duels de la Lliga de Campions, torneig en el qual també jugarà enguany. A la lliga, les seves mitjanes van ser de 4,8 punts i 3,8 rebots, amb un 6,8 de valoració.

Mitrovic arriba amb un contracte temporal, del qual el club no ha especificat la durada, mentre segueixin de baixa Yankuba Sima i Paco del Águila. Cap dels dos no ha pogut actuar, el primer en els darrers partits i el segon des del principi de la temporada. El jugador balcànic serà el tercer ala-pivot de la plantilla, al costat d'Eulis Báez i de William Magarity, i podria robar minuts sobretot al suec, que ha tingut uns darrers partits fluixos després d'un gran inici contra l'Unicaja.



Toolson i la posició de base

El joc interior manresà es completarà demà amb un Jordan Sakho que no està trobant regularitat en els primers partits i amb el nord-americà David Kravish. Aquest ocuparà una de les dues places d'extracomunitaris juntament amb Ryan Toolson, la qual cosa suposarà l'exclusió de l'equip de Jordan Davis. El jugador de Las Vegas, que no ha anotat cap bàsquet en joc en deu dels dotze dar-rers períodes disputats per l'equip, caurà de la convocatòria ja que no s'ha regularitzat el passaport d'Azerbadjan que l'hauria de permetre actuar com a comunitari. La gran actuació de Toolson contra el Torun, i el fet que Pedro Martínez ja digués que hi havia el 99% de possibilitats que aquest jugués demà, deixaran Davis fora de la formació.

Aquest fet condicionarà la direcció de joc de l'equip. Frankie Ferrari, que es va trencar l'escafoide de la mà esquerra el 25 de setembre, està a punt de tornar, però no sembla que estigui en condicions de jugar demà. Dani Pérez està rendint a una gran altura, però l'excés de minuts li pot passar factura, com ja va succeir diumenge passat a la pista de l'Estudiantes. Sense Davis per exercir de base, Pedro Martínez haurà de trobar solucions. Joan Peñarroya ja ho va fer l'abril passat, quan la baixa de Fisher va obligar a actuar amb Álvaro Muñoz, Jou i Pere Tomás com a directors de joc en la transcendental victòria davant del Delteco (94-84), justament amb Dani Pérez en l'altre equip. De cara a demà, el tècnic barceloní també disposarà de David Òrrit, inèdit aquesta temporada, però sembla que utilitzarà Toolson, Dulkys i, fins i tot, Pere Tomàs per superar els minuts en què Pérez no serà a la pista.