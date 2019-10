Baxi - Iberostar Tenerife: Dura derrota a casa que allarga la mala ratxa a la lliga

El Baxi Manresa ha caigut durament aquest diumenge a casa davant l'Iberostar Tenerife. El bon inici local no ha tingut continuïtat, i el conjunt de Pedro Martínez s'ha acabat desfent a la segona meitat. El Baxi acumula així una sola victòria i quatre derrotes a l'ACB.



Inici fulgurant aturat pels canaris (22-19)

Amb Toolson a l'equip inicial, els primers minuts han destacat per la bona defensa de Kravish sobre Shermadini, al qual només ha deixat anotar el primer bàsquet del partit, i per l'excepcional moment de forma de Pere Tomàs. L'ala de Llucmajor ha anotat els vuit primers punts del seu equip, amb dos triples inclosos. Aquest fet, unit a un altre llançament de tres anotat per Toolson en transició, ha provocat que Txus Vidorreta hagi hagut de demanar temps mort amb tres minuts i mig jugats amb un clar 11-2 al marcador.

Els illencs han sortit de l'aturada amb un 2+1 de Marcelinho, però seguien sense poder aturar un Pere Tomàs que exercia de factor decisiu amb una acció de línia de fons ben assistit per Kravish i amb un altre bàsquet que suposava el 15-8. Abans, Shermadini també havia anotat amb tir addicional. L'entrada d'Iffe Lundberg a la pista ha estat saludada amb aplaudiments pel pavelló i el Baxi seguia provant-ho de tres en el moment en què Pere Tomàs era rellevat per Vaulet amb 12 dels 15 punts del seu equip al caseller.

Enmig d'un intercanvi de cistelles, Pedro Martínez feia debutar Marc Peñarroya per donar descans a Dani Pérez. Ha sortit Sakho per Kravish i Shermadini ha trobat més lloc a l'interior per reduir la diferència (17-14). Sense el base titular, ni Toolson, ni Pere Tomàs a la pista, l'Iberostar ha fet servir la rotació per situar-se a un punt (17-16), amb dos tirs lliures de Yusta. El Baxi havia errat un atac amb tres possessions i estava encallat fins que Báez ha anotat un triple. Però novament Yusta l'ha respost (20-19), també des de la distància. Un bàsquet inversemblant de Sakho i una errada en la penetració de Lundberg (22-19) han finiquitat el primer quart.



Embús del Baxi en atac (31-39)

El segon període ha començat ple d'imprecisions fins que Iffe Lundberg ha clavat un triple als gairebé dos minuts de joc (22-22). Poc a poc, Pedro Martínez refeia l'equip inicial, amb els tres exteriors de nou a la pista, però el joc d'atac ara no funcionava. Quatre minuts i mig sense anotar, tot i que l'Iberostar només ho ha castigat amb cinc punts de Yusta (22-27), que donava el primer avantatge al seu equip. Pedro Martínez ho ha hagut d'aturar amb un temps mort urgent.

Tot i que el sistema s'ha jugat bé a l'inici per un bàsquet de Báez, semblava que el moment era ara dels canaris. Entre Lundberg i Yusta disparaven l'avantatge fins als set punts (24-31) i, a darrere, l'equip de Vidorreta tancava bé la cistella davant del poc encert exterior manresà. El Baxi només ha anotat tres punts en gairebé vuit minuts i un rebot en atac de Shermadini més addicional situava onze punts d'avantatge per als insulars (25-36) davant d'un Congost mut.

Dani Pérez, amb una arrencada de caràcter, ho ha solucionat amb un 2+1 amb falta de Salin a la seva penetració (28-36). Però un altre bàsquet amb addicional en una continuació de Guerra deixava la situació tal com estava (28-39). Per sort, Dulkys ha respost aviat amb el seu primer triple (31-39) i el base local arrencava una falta en atac a Marcelinho. Els dos darrers atacs no han reeixit i els dos equips han marxat al vestidor amb vuit punts d'avantatge per als forasters.

Escapada definitiva forana i desànim al Congost (43-63)

Bon debut de Mitrovic, tot i la desfeta (61-81)

El tercer quart ha començat amb la mateixa dinàmica. Yusta feia un forat a la defensa del Baxi i s'enfilava als 19 punts després d'un triple frontal (33-46). El Baxi trobava quatre punts de Kravish per mantenir-se dins del partit en el seu moment més complicat. En defensa, però, les coses no funcionaven i Salin clavava un triple que feia mal. El segon bàsquet seguit del nord-americà permetia una diferència de només dotze punts (37-49), però calia tornar a trobar els referents, Toolson i Pere Tomàs. Mentre això no succeïa, arribaven dues bones defenses i un bàsquet de Vaulet, seguit d'un contraatac amb possible falta a Kravish no indicada (39-49). Les protestes de Pedro Martínez han acabat amb tècnica no aprofitada per Salin.El Baxi trobava energia en el rebot, però Dulkys perdia l'opció de rebaixar els vuit punts de desavantatge (41-49) errant un triple i el Tenerife no ho perdonava amb anotació de Dani Díez que retornava els deu punts (41-51). A sobre, Álex López clavava un triple llunyà i tornaven els tretze punts (41-54), màxima diferència forana. Amb un quintet atípic, amb Marc Peñarroya, Jou i Vaulet per fora, els atacs no funcionaven i calia un altre temps mort per replantejar la situació.Però el duel semblava ja molt decantat, amb una altra penetració d'Álex López que eixamplava la màxima diferència del seu equip (41-56). L'entrenador barceloní del Baxi es mostrava contrari a fer tornar els titulars a pista tan aviat, però faltava talent ofensiu, tot i un bàsquet de Báez (43-56) i un Álex López en ratxa tornava a encertar de tres (43-59). El desànim ja era evident al pavelló manresà quan en una jugada rocambolesca, Guerra anotava el 43-61 al darrer minut. Un altre tir molt dolent de Jou provocava xiulets discrets a la grada i Guerra, que tornava al pavelló en què no va poder pujar amb el Melilla, donava vint punts als canaris (43-63). La meritòria anella passada de Peñarroya no va poder entrar en el darrer segon.El darrer període ha començat amb la sensació que tot el peix ja estava venut. L'Iberostar es refiava de la ratxa d'Álex López per ampliar la distància fins als 24 punts, amb un altre triple d'Álex López (45-69). La música de vent va ser momentàniament aturada per crits de la Grada d'Animació, però un cop ajustat l'estrip exterior, el Tenerife ha tornat a buscar Shermadini per acabar de fer mal (49-73). La sensació de braços caiguts amb encara sis minuts per jugar era el pitjor i l'Iberostar feia la sensació de no voler-se aturar.En aquest ambient tan poc propici, i davant de la indiferència del personal, ha debutat Luka Mitrovic, amb pilota pel Tenerife i encara amb 5.40 per jugar. Com a mínim, el serbi ha sortit amb ganes de fer-ho bé i ha capturat un bon rebot en atac que ha semblat desvetllar l'equip. L'ha seguit un bàsquet de Báez per posar el 53-75 en l'intent de maquillar la derrota. Aquest fet, unit a la lògica relaxació d'un Iberostar que dimarts juga a Montenegro i té un llarg viatge a davant, ha semblat aturar momentàniament la sagnia. Però el joc continuava sent molt poc consistent i només il·lusionava un 2+1 de Mitrovic, que tot seguit feia un gran tap i iniciava un contraatac amb dos punts de Vaulet (58-75).Faltava ja massa poc, en part de manera afortunada per a la parròquia local. Els darrers minuts ja han sobrat i l'únic dubte, saber el resultat final, tampoc no ha estat una bona notícia, tot i que menys dura que instants enrere (61-81).