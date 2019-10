Ecoviure fa palès que els negocis d'estalvi energètic creixen per la consciència ecologista

La consciència ecologista està donant un impuls als negocis que promouen un estil de vida respectuós amb el medi ambient, i la fira Ecoviure de Manresa, que va obrir portes ahir, va constatar el creixement del sector. Més enllà dels grans acords internacionals per frenar el canvi climàtic, cadascú amb un estil de vida més sostenible pot contribuir a crear una societat ecològica. Aquest és un dels fils conductors de la mostra, que té lloc al Palau Firal aquest cap de setmana.

Lluís Arenas, de Navarcles, va obrir fa 14 anys un negoci d'instal·lació de plaques fotovoltaiques, i ara ha vist com la sensibilitat cada cop més gran de la ciutadania envers el medi ambient i l'estalvi que suposa l'energia solar a la llar ha donat ales al negoci. Els clients són majoritàriament ciutadans que tenen una casa unifamiliar. «Quan vaig obrir, pràcticament ningú contactava amb nosaltres, i ara faig unes 80 instal·lacions l'any», explica per il·lustrar la manera en què el negoci ha crescut en els darrers temps. Arenas assegura que presta servei sobretot a clients que tenen cases unifamiliars. Tot i que també treballa per a empreses amb naus industrials i en el sector agrari, aquests estan menys interessats a fer aquest tipus d'inversions. Per contra, altres instal·ladors afirmen que treballen més per a indústries.

No només la consciència ecològica està donant una empenta als negocis de plaques fotovoltaiques, sinó també el seu abaratiment. «Si abans cada placa costava 900 euros, ara costa 125 i són més eficients», afegeix. Un altre aspecte positiu de les plaques fotovoltaiques és que aporta a la xarxa elèctrica general els excedents d'energia que produeix a les llars, i d'aquesta manera tothom se n'acaba beneficiant. Sol ser a l'estiu, els mesos amb els dies més llargs, quan sol haver-hi excedents. En aquest sentit, David Villarreal, comercial d'una empresa d'Artés que instal·la plaques i que és present a l'Ecoviure, explica que «els usuaris veuen com la factura se'ls redueix quan hi ha aquests excedents perquè representa que la venen a la xarxa elèctrica general».

Hi ha altres empreses que tenen un espai a l'Ecoviure i que ofereixen instal·lacions i serveis per reduir l'energia que es consumeix a les llars. Ricard Mateu instal·la material aïllant a les llars i empreses que preserva la temperatura amb la finalitat d'engegar menys la calefacció. «No és només que la gent estigui cada cop més interessada a consumir menys energia i respectar més el medi ambient, sinó que cada cop hi ha més innovacions que ho fan possible», explica Mateu, de Vilafranca del Penedès. El seu negoci també ha crescut amb els anys i cada cop té més clients que instal·len els seus aïllants de cel·lulosa i suro. «També fem molts habitatges petits. Instal·lar aquests aïllants costa entre 1.000 i 1.200 euros», explica.



Dues fires en una

Amb una vuitantena d'expositors, Ecoviure coincideix aquest cap de setmana al Palau Firal de Manresa amb la fira Cuida't, dedicada a la salut, el benestar i les teràpies naturals. La inauguració oficial va ser a càrrec ahir del diputat president de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, que va afirmar que Ecoviure «és un certamen consolidat, que segur que serà un èxit». Va dir: «El canvi climàtic ens afecta, i les institucions hem de prendre mesures, però els ciutadans també».

La presidenta de la Cambra i vicepresidenta del comitè executiu de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Sílvia Gratacòs, va destacar les oportunitats que s'obren per a les empreses del sector del medi ambient. I, referint-se a la situació del país, va posar la Cambra de Comerç de Manresa a disposició de les institucions per obrir vies de diàleg efectives. Va tancar l'acte l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va destacar que «Ecoviure és la segona fira més antiga de Catalunya dedicada a aquesta temàtica». El vi escumós Blanc Vi Natural de l'empresa manresana Vins Petxina va ser el guanyador del premi al millor producte d'Ecoviure 2019.