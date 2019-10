Manifestació antifeixista i una altra a favor de la Guàrdia Civil avui a Manresa

Continuen les mobilitzacions al carrer sorgides arran de la sentència del Procés, que es va fer pública dilluns passat. Ahir al vespre més de 5.000 persones van tornar a sortir al carrer a la capital del Bages per protestar contra la repressió policial i per demanar la dimissió de Miquel Buch, conseller d'Interior. Avui, a Manresa, hi ha convocada una manifestació antifeixista a Sant Domènec a les 7 de la tarda, i una altra a favor de la Guàrdia Civil a la plaça Catalunya a les 8 del vespre.

Manresa Antifeixista ha organitzat per a les 7 de la tarda una concentració «en rebuig a la convocatòria feixista», que és previst que tingui lloc a la ciutat més tard. El lema de la primera manifestació serà «No tenim por, seguim dempeus». Per la seva banda, la concentració ultra està convocada pel col·lectiu «Somos resistencia» i es durà a terme sota el lema «No estáis solos», dirigit als cossos de seguretat de l'estat que aquests dies estan sent criticats per les seves actuacions arreu del país.