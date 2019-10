Nit sense incidents davant la caserna de la Guàrdia Civil, custodiada pels Mossos d'Esquadra

Un grup d'uns cinquanta joves, la gran majoria adolescents, es van apropar ahir a la caserna de la Guàrdia Civil un cop acabada la manifestació. No hi va haver, però, cap incident. Quan els joves s'hi van apropar es van trobar que unes tanques barraven el pas i davant de la caserna hi havia quatre furgonetes dels Mossos d'Esquadra protegint l'edifici. Agents de la Policia Local desviaven els cotxes que s'apropaven a aquest punt de la carretera de Cardona.

Els joves van cridar proclames contra els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil com «fora les forces d'ocupació» i van llançar algun objecte, però sense provocar desperfectes. Vint minuts després, els adolescents van decidir girar cua. Més tard, un helicòpter (que aquest diari no va poder confirmar si era de la policia) va sobrevolar la zona i va cridar l'atenció dels veïns.

Avui a les 19.00 h hi ha convocada una manifestació antifeixista a Sant Domènec i a les 20.00 h una concentració ultra a favor de la Guàrdia Civil a la plaça de Catalunya.