Els periodistes insten a posar fi a les agressions a professionals

El fotògraf d'El País Albert García en ser detingut per la policia

El fotògraf d'El País Albert García en ser detingut per la policia el periódico

Professionals de la informació han fet una crida al fet de posar fi a les agressions als professionals de la informació, una crida que va més enllà d'una reivindicació corporativista i és un «crit d'alarma davant una deterioració de la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa».

En el manifest «Sense periodisme no hi ha democràcia», els professionals han recordat que el periodisme té la funció social de fer arribar a la ciutadania la informació necessària per formar-se un criteri sobre els assumptes públics de manera lliure: «Cada vegada que algú obstaculitza el treball d'un periodista està atemptant contra el sistema democràtic».

Segons la seva opinió, la xifra de gairebé 65 periodistes víctimes d'agressions mentre treballaven és «absolutament intolerable», i han rebutjat totes aquestes accions, vinguin d'on vinguin, perquè suposen un atac al dret a la informació de la ciutadania.

En el manifest han reprovat «especialment» l'actuació dels cossos policials, tant dels Mossos d'Esquadra com de la Policia Nacional, ja que la majoria d'informadors anaven perfectament identificats; han reclamat a la conselleria i al ministeri d'Interior que investigui els fets, han demanat als manifestants respecte pel seu treball i recorden que la línia editorial dels mitjans de comunicació que cobreixen les manifestacions d'aquests dies «no la decideixen els professionals que són a peu de carrer cobrint la realitat».

Han subscrit el manifest el Col·legi de Periodistes de Catalunya el Sindicat de Periodistes de Catalunya-Sindicat de Professionals de la Comunicació, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya i l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya.