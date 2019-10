Sánchez visita els policies ferits a Barcelona i evita reunir-se amb Torra

El president del Govern espa-nyol en funcions, Pedro Sánchez, va fer ahir una estada llampec a Barcelona per visitar la Prefectura Superior de Policia de Catalunya i els hospitals on estan ingressats agents ferits en els disturbis dels últims dies, sense que hi hagués reunió amb Quim Torra. Tampoc va visitar els ciutadans ferits (alguns de gravetat) en els disturbis de l'última setmana a Catalunya.

Ahir al matí, en assabentar-se de la visita de Sánchez a Barcelona, el president de la Generalitat li va enviar una carta per convidar-lo a celebrar una reunió aprofitant la seva estada. Prèviament, Pedro Sánchez li havia remès una altra missiva per recordar-li la seva obligació de condemnar la violència i «evitar la discòrdia civil».

Cap a les 11 del matí, Sánchez va arribar a la seu de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, on va mantenir una trobada amb comandaments i agents policials, en la qual va elogiar la Policia Nacional com a exemple «de professionalitat i de vocació de servei públic», i va fer una crida a «garantir la moderació que representen» els cossos policials per «assegurar la convivència». Al president en funcions el van acompanyar el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, i la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.

A continuació, Sánchez es va desplaçar fins als hospitals Sagrat Cor i Sant Pau, per visitar els policies que hi estan ingressats, es va interessar per la resta dels ferits i els va traslladar el «suport de tot el Govern i de la societat en general per la seva contribució a garantir la seguretat i la convivència i per superar aquesta crisi d'ordre públic», segons un comunicat de l'Executiu.

A la sortida de Sant Pau, desenes de treballadors que s'havien anat concentrant als accessos del centre sanitari van escridassar el president en funcions i van llançar crits de «llibertat presos polítics».

Malgrat no haver parlat amb Quim Torra, el president en funcions del govern espanyol va tenir una conversa telefònica amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per interessar-se per la ciutat i la primera edil li va demanar que parli amb Torra: «El telèfon s'ha d'agafar sempre», va assegurar haver-li transmès.



Crítiques d'ERC i JxCat

La candidata de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va acusar ahir el president del Govern en funcions de «menysprear» el de la Generalitat, per no agafar-li el telèfon ni reunir-se amb ell, així com de fer electoralisme.

«Sánchez no vol reunir-se amb Torra, ni tan sols agafa el telèfon al president de tots els catalans. L'excusa que dona Sánchez és que Torra no condemna la violència, però l'ha condemnat per activa, passiva i perifràstica», va sostenir en roda de premsa al Parlament.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va qualificar Sánchez d'irresponsable per no reunir-se amb Torra: «Ha passat de la irresponsabilitat a la covardia, i cada vegada s'assembla més a Mariano Rajoy, s'amaga constantment», va dir en referència a l'expresident del Govern central.

I el conseller d'Interior, Miquel Buch, va titllar «d'inacceptable políticament, moral i institucional» que el president del Govern en funcions rebutgi reunir-se amb el president Torra.