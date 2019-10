Ibada enllesteix els pisos de lloguer amb serveis per a gent gran de Navarcles

La Fundació Ibada ja té pràcticament enllestits els 21 pisos per a gent gran que ha construït a Navarcles amb l'objectiu d'oferir als seus residents un espai que sigui casa seva, però que tingui al seu abast els serveis que necessitin. El conjunt d'habitatges, ubicats al costat de la residència que gestiona la mateixa entitat, estan pensats per a persones grans amb autonomia que volen viure de forma independent. Els treballs estaran enllestits d'aquí a un parell de setmanes i, per ara, ja hi ha pràcticament la meitat dels habitatges emparaulats.

La Fundació Ibada, que té residències a Navarcles i a Castellgalí i també un Servei d'Atenció Domiciliària, suma ara a la seva oferta assistencial els pisos adaptats per a gent gran que s'estan acabant d'enllestir al municipi bagenc. Segons la directora general de la Fundació Ibada, Maria Bosch, l'objectiu de l'equipament és «que cadascú faci del pis i de l'entorn casa seva». D'aquesta manera, «obrim el ventall dels serveis que oferim a la gent gran», afegeix la directora de serveis de la fundació, Alba Viñas.

En total, s'han construït 21 pisos d'una o dues habitacions on podran viure unitats familiars d'una, dues o tres persones. Disposen de cuina equipada amb electrodomèstics, saló-menjador, habitació, bany, balcó i un traster a la planta subterrània. Amb els nous allotjaments «s'ha intentat facilitar al màxim que els usuaris puguin fer qualsevol activitat per si sols i que ho tinguin tot a mà sense posar cap dificultat», apunta Bosch.

El conjunt d'allotjaments, situats al carrer de la Creueta, just al costat de la residència Ibada, disposa de zones comunes per millorar l'autonomia i la seguretat dels residents i potenciar les relacions socials. Amb aquesta finalitat hi ha una sala polivalent, una sala d'estar i lectura, gimnàs, cafeteria, espais verds i una gran ter-rassa comuna. Des d'Ibada destaquen que la seguretat és un factor clau en els habitatges, que disposen d'un servei actiu tot el dia.

Els pisos estan destinats a persones de més de 65 anys, autònomes, amb un grau de dependència lleu o moderat i amb capacitat de convivència, prioritàriament de Navarcles, tot i que estan oberts a tothom qui tingui aquestes necessitats. El lloguer dels pisos, que oscil·la entre 525 i 650 euros, en funció dels metres quadrats que tenen, inclou l'ús de l'habitatge i les instal·lacions comunes, suport personal als usuaris que consta de consergeria, petits manteniments, neteja mensual de l'habitatge i atenció social. També s'hi inclouen les despeses de la zona comunitària i el sistema d'alarmes, videovigilància i teleassistència les 24 hores.

Més enllà dels serveis bàsics que inclou el lloguer, també se'n podran sol·licitar d'altres de complementaris que l'equipament els facilitarà. Es tracta d'un nou model d'assistència a la gent gran que va més enllà dels habitatges tutelats, ja que tenen un «plus de qualitat» i «són pisos amb serveis» que intenten apropar els recursos al domicili en habitatges que estan adaptats i que no dificulten la vida de les persones grans a casa. En aquest sentit, es dona resposta a les necessitats que pugui tenir l'usuari, com poden ser la neteja del pis, un càtering per a alguns dels àpats i l'atenció d'un fisioterapeuta. «Són serveis complementaris que l'usuari demana i ens encarregarem que els tingui», diu Bosch.

La Fundació Ibada preveu tenir acabats tots els habitatges d'aquí a dues o tres setmanes i està pendent d'acabar de resoldre els tràmits administratius. Un cop enllestits, els primers usuaris ja podran accedir als habitatges per convertir-los en casa seva. Per ara, ja n'hi ha 9 d'emparaulats.