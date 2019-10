«Ha estat una vergonya immensa per a les víctimes: semblava un funeral d'estat»

«El dictador mai no s'hauria d'haver enterrat al Valle de los Caídos, el botxí amb les víctimes. És un lloc de vergonya col·lectiva que se serveix del discurs de la transició de tancar ferides però que no dignifica les víctimes». Per a Roser Valverde, regidora a Berga de Memòria Històrica, entre altres carteres, el Valle de los Caídos «ha esdevingut un espai de trobada del feixisme espanyol» i comparava, ahir, les maneres d'encarar el passat entre l'Estat espanyol i Alemanya, país que va tallar «de soca-rel» qualsevol vestigi que fomentés el culte a Hitler. «En canvi, aquí, tenim un mausoleu per a un dictador». El trasllat arriba tard i en un moment «totalment electoralista» i per a Valverde, «veient les imatges» del trasllat, «allò semblava un funeral d'estat i amb banderes preconstitucionals. Hauria d'haver estat completament diferent. Ha estat una vergonya immensa per a les víctimes del feixisme i sobretot per a totes aquelles que van anar a parar allà».