«L'exhumació de Franco és positiva i necessària però no és un final»

De «positiva i necessària» qualificava ahir l'escriptor i historiador igualadí Antoni Dalmau «l'exhumació de Franco. Però això no és un final en ell mateix. El franquisme perviu en la nostra societat en múltiples aspectes i no només en el Valle de los Caídos». Per a Dalmau, el trasllat del dictador és un «gest significatiu» que hauria de ser «l'inici d'un aprofundiment en el concepte de memòria històrica i la liquidació de les restes franquistes que encara queden i són molt visibles». També, «a la vida política». L'historiador creu que un dels primers passos seria «començar pel mateix lloc», pel Valle de los Caídos, amb un «programa» que desterrés el seu significat actual sense oblidar «tot el tema de les fosses comunes», i les «restes» franquistes que queden, en forma de monuments commemoratius, sobretot «Espanya endins».