Una persona morta i una altra de ferida en un tiroteig a Segur de Calafell

Una persona morta i una altra de ferida és el balanç d'un tiroteig que hi ha hagut aquest divendres a la nit a Segur de Calafell, a Calafell (Baix Penedès), segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. El cos policial ha rebut l'avís poc després de les nou de la nit. Se'ls alertava que s'havien sentit trets en un carrer de la localitat i que hi havia persones ferides. Quan els agents han arribat a l'indret han constatat que hi havia un mort i un ferit. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que també s'ha desplaçat a la zona, ha confirmat la mort. Segons mitjans locals els fets han tingut lloc a la vora de l'estació de Renfe. Hi ha confusió sobre la manera com s'han produït els trets i sobre els motius que els poden haver originat.