Sánchez assegura que el Govern central farà «tot allò que calgui» davant l'independentisme

El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu farà "tot allò que calgui" davant l'independentisme i els avalots que han tingut lloc a Catalunya després de conèixer la sentència del Tribunal Suprem del judici del 'procés', malgrat fer-ho "sols" i no comptar amb el suport de la resta de partits polítics.

"Nosaltres estem fent tot allò que volem fer i farem tot allò que calgui, que ja ho estem fent sols. Però també penso que encara sort que ho fem sols perquè si amb Rajoy al Govern Catalunya es va convertir en una fàbrica d'independentistes, amb aquests tres al Govern --PP, Ciutadans i Vox-- tindríem una factoria d'independentistes", ha destacat Pedro en un acte de partit a Santa Cruz de Tenerife.

A més, Sánchez ha enlletgit l'actitud dels líders del PP, Ciutadans i Unides Podem amb els quals es va reunir a La Moncloa per plantejar solucions davant la crisi catalana i tenir una "resposta unitària" política davant els separatistes. "I va ser sortir de la Moncloa i ja demanaven la dimissió del ministre de l'Interior, no demano que em donin suport, però que donin suport a l'Estat", ha assenyalat Sánchez.

Tot i que ha lamentat l'actitud de Casado, Rivera i Iglesias, el candidat socialista a les eleccions generals del 10 de novembre s'ha compromès a continuar amb "fermesa" defensant "sempre" la Constitució i ha tornat a demanar la "unitat" dels partits constitucionalistes per defensar "la legalitat democràtica sense sobreactuacions i amb proporcionalitat".

Crítiques a Cs, PP i Unides Podem



No obstant això, Sánchez ha destacat també que després de reunir-se amb els tres líders polítics només ha escoltat "escarafalls", entre els quals ha ressaltat la insistència del president de Ciutadans, Albert Rivera, d'aplicar l'article 155 de la Constitució que "ho porta tatuat al front" perquè per ell, segons ha subratllat Sánchez, qualsevol problema "té la solució del 155".

També ha criticat que el president del PP, Pablo Casado, persisteixi a posar l'Estat d'excepció, l'article 116 de la Carta Magna i que no tingui "ni una mica de corresponsabilitat" ja que la crisi catalana va començar "quan governava el PP".

Finalment, s'ha dirigit al secretari general de Podem, Pablo Iglesias, per defensar l'autodeterminació a Catalunya. "Us imagineu aquesta crisi a Catalunya amb la meitat d'un Govern defensant la Constitució i l'altra meitat, amb Unides Podem, dient que hi ha presos polítics i defensant l'autodeterminació?", ha preguntat Sánchez en l'acte recordant el per què no va acceptar un Govern de coalició amb Unides Podem al setembre.

"Si és així com voleu donar-me suport, millor deixeu-ho", ha sentenciat el president del Govern central dirigint-se als líders de l'oposició per després recalcar que és millor que el PSOE actuï "sol" perquè sinó l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'actual president, Quim Torra, estarien "fent l'onada si hi hagués uns altres al capdavant d'Espanya".

En relació, Sánchez ha corregit les declaracions de Torra en les quals deia que investigaria l'actuació dels Mossos d'Esquadra i li ha assegurat que tot allò que s'ha vist a Catalunya, des del cap de setmana passat, ha estat "un atac dels violents a la societat catalana i enmig als agents dels Mossos, Policia i Guàrdia Civil que defensaven la societat catalana".

"Torra diu que condemna tot tipus de violència, i ara que em truca cada dia jo li dic que ja que crida tant, que cridi també els líders dels partits que no són independentistes i que no ho reconeixen, que són molts, i que faci crides als familiars dels policies ferits a conseqüència dels violents", ha puntualitzat.

Exhumació de Franco, "gran lliçó" de la democràcia

En l'acte celebrat a Tenerife, Sánchez també ha destacat la "gran lliçó" que ha donat la democràcia amb l'exhumació del dictador Francisco Franco que és una "victòria" fins i tot per a aquells que "no la consideren com a pròpia".

"Fins i tot per aquells qui diuen que la democràcia espanyola és una democràcia de baixa qualitat o un Estat opressor, perquè afortunadament s'ha demostrat una democràcia sana, sòlida i en la qual els tres poders han anat de la mà per acabar amb una contradicció de la democràcia", ha explicat el líder socialista.

A més, ha destacat que no ha rebut més gràcies en tota la seva vida que "durant aquesta última setmana". Per això, ha assegurat que va ser un moment molt "emocionant" com a secretari general del PSOE, però sobretot ha confessat sentir-se "orgullós" com a president d'Espanya per aconseguir una victòria per "al conjunt d'Espanya".

PSOE, "única garantia després del 10-N

El candidat socialista ha insistit en la importància d'anar a votar a les eleccions del 10 de novembre i "concentrar" el vot en l'"únic" partit que pot "garantir que s'avanci" a Espanya perquè, segons ha assenyalat, la resta de partits "només ofereixen bloquejos" com "han fet en els últims mesos". "El problema no és que hi hagi multipartidisme, sinó que no hi ha múltiples respostes, només dues: avançar o bloquejar", ha afegit.

Des del seu punt de vista, Iglesias ha tornat a treure la seva "enganyifa que Sánchez vol governar amb la dreta" quan "en realitat ha tingut l'ocasió i no ho ha fet". "El seu problema és que treu l'enganyifa i és precisament per amagar la seva crua realitat que en quatre anys ha votat en contra que hi hagi un govern socialista", ha apuntat.

De Rivera, segons ha assenyalat, li ha sorprès que es qualifiqui de liberal quan en realitat és "un liberal ibèric que és una raça diferent al liberal europeu perquè veta la socialdemocracia i s'alia amb la ultra dreta". Igual que Casado, a qui ha advertit que "deixar-se barba i deixar d'insultar no significa ser moderat". "Ser moderat és no pactar amb la ultra dreta com fa el PP quan té ocasió", ha insistit.

També ha desqualificat el programa de Vox amb el qual "vol derogar la llei de violència de gènere, la de la Memòria Històrica o acabar els avortaments". Per això, des del seu punt de vista, les "receptes" que ofereix la dreta es resumeixen en "retallades, corrupció, bloqueig i per postres pactar amb la ultra dreta" davant el programa "progressista i de coherència" que té el PSOE.