L'abolició de l'Altíssim

La persona que va despenjar el telèfon a Madrid tenia dues carreres, tres doctorats i un munt de màsters i de comanders.



–Oficina de prevenció de desobediències del Tribunal Constitucional, digui.



–Bon dia, soc el lletrat del Parlament de Catalunya que truca cada matí.



–Hola, Joan.



–Primera pregunta. El Parlament pot declarar abolida la monarquia espanyola?



–És un pecat mortal fruit d'un mal pensament que heu d'erradicar. Mortifiqueu-vos amb un fuet de set cues, acompanyat de reforç positiu, fins que no penseu en l'elefant.



–I això com funciona?



–Dius: «República!» i et claves una fuetada a l'esquena. Després dius: «Monarquia!» i et prens un xarrup de ratafia. I així fins que estiguis trompa.



–Un altre dubte: podem declarar abolida la llei de la gravitació universal?



–«Gravitació» no surt a la Constitució. Té alguna relació amb l'estat gràvid, o sigui, amb l'embaràs? Perquè la interrupció de l'embaràs és competència exclusiva de l'Estat.



–És més aviat sobre la caiguda de les pometes del pomer de sir Isaac Newton.



–Si aquest Newton té un títol nobiliari com el de sir, heu de consultar la Casa Reial. Per si de cas. No desacateu la corona.



–M'ho apunto. Una llei declarant la determinació autònoma de les comunitats populars?



–Et veig a venir. Si ens coleu l'autodeterminació de trascantó, rebreu la clatellada de cara. Fuetegeu-vos també per aquest pensament horrible.



–Ho traslladaré. Més coses. Hi ha una proposició de Diputats Ateus per proclamar solemnement la mort de Déu.



–Sobre Déu «no me viene nada». Els ateus són una confessió religiosa? Llavors seria discriminació positiva i això està prohibit.



–Sempre que no beneficiï la catòlica.



–L'Església catòlica s'esmenta expressament a la Constitució. Proclameu la seva autenticitat i la determinació de cooperar-hi, i després podeu enterrar a qui us sembli.



–Déu ha mort, visca el papa?



–Si fa no fa.



–També hi ha una proposició de Diputats pel Creacionisme proclamant que Charles Darwin crema a l'infern.



–Ni parlar-ne. Enviar gent a l'infern és competència intransferible de l'Estat democràtic de dret. Que es fuetegin.



–Entesos. Fins la propera.



–Adeu, i mortifica't.