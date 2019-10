Castellbell inicia la rehabilitació de l'església modernista de la Bauma

Les tanques d'obra ja envolten la singular església de la Bauma de Castellbell, de la qual es començarà a fer una reforma integral per, en primer lloc, preservar-la i, posteriorment, condicionar-la com a espai de caràcter cultural.

El temple, que es va inaugurar el 1908, requereix una intervenció a fons i relativament urgent per evitar que es continuï deteriorant i per reparar alguns desperfectes que s'han anat produint dins i fora amb el pas del temps. L'Ajuntament, que fa gairebé dos anys (el gener del 2018) en va aconseguir la cessió per a 25 anys negociada amb el bisbat de Vic, aprofita que en té la titularitat compartida per actuar a l'edifici i, un cop estigui ben arreglat, poder-hi desplegar un programa d'activitats culturals més o menys estable i complementari als actes litúrgics que s'hi puguin fer.

Fa un temps, ja es van portar a terme les actuacions més urgents de retirada de peces amb perill de caure, i ara s'aprofundirà amb noves intervencions de consolidació i reforma del temple, que passen per assegurar el rosetó, arranjar alguns tancaments i gàrgoles de la coberta, assegurar la mateixa coberta, millorar les canalitzacions d'aigua, i fer una neteja i una pintada generals. Amb tot plegat, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar vol donar a aquest temple un ús cultural aprofitant el seu patrimoni modernista, i que passaria per organitzar-hi des de concerts fins a exposicions o conferències.

De moment, ara s'hi farà una primera fase d'intervenció, en la qual s'actuarà tant a la coberta del presbiteri com a la de la nau, i també a les façanes. De les cobertes es desmuntaran els careners i les teulades, intentant guardar el màxim nombre de peces possible que es trobin en bon estat. Es faran les comprovacions per determinar si es conserven reforçant-les o si, per contra, se substitueixen. Es retirarà l'estructura de fusta que no es conservi i se substituirà per una de nova de fusta laminada amb suports metàl·lics.

A les façanes es repararà la part exterior dels coronaments dels pinacles en mal estat, retirant les herbes, fent caure les parts esquerdades i rejuntant el conjunt. Pel que fa a la resta dels paraments exteriors es farà una actuació de repicat (40%) i consolidació de les parts (20%) amb més signes de risc de caiguda. Aquest capítol es desenvoluparà parcialment a la primera fase i es completarà a la segona.