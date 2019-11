La Molina obrirà el 23 una temporada marcada pel nou telecabina a la Tosa

Ferrocarrils de la Generalitat va anunciar ahir l'inici el 23 de novembre d'una nova temporada d'esquí a la Molina que serà històrica per l'estrena del nou recor-regut complet del telecabina Cadí Moixeró, el qual portarà per primera vegada els esquiadors, i fora de la temporada també els excursionistes i turistes en general, fins al cim de la Tosa i el refugi del Niu de l'Àliga, a la cota 2.537 metres.

L'estrena d'aquesta prolongació del remuntador, que ha estat llargament reclamada per l'estació i els agents turístics locals, ha de donar a la Molina un nou impuls com a estació d'esquí, en acostar més els aficionats a la cota més alta, on s'uneix amb les pistes de Masella, i com a parc d'activitats a l'estiu, oferint als visitants de la Cerdanya un dels millors miradors del paisatge al país. Per això, la Generalitat ha definit entre els principals objectius de la nova temporada una nova aposta pel desenvolupament del territori. En aquest apartat, la Molina també estrenarà el telecadira el Llac, que donarà accés des de coll de Pal fins al llac de l'estació. L'aposta pel territori es complementarà amb una oferta turística amb la qual, sota la fórmula «360º-365 dies», Ferrocarrils «invitarà els usuaris a delectar-se tastant productes de quilòmetre 0 en un restaurant històric, dormir en un hotel amb encant rodejat d'arbres centenaris, deixar-se endur en una excursió pels pics més alts de la comarca i descobrir la cultura, història i tradició dels pobles d'alta munta-nya», segons van exposar els seus responsables.

Les altres dues apostes per la nova temporada per part de la Generalitat es basen en la sostenibilitat i la digitalització. Així, la Molina ha anunciat que manté l'aposta per una gestió que garanteixi la preservació i conservació del medi ambient així com la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire. Pel que fa a la digitalització, Ferrocarrils treballa en la instal·lació a totes les estacions del sistema d'accés i venda automàtic amb el forfet amb xip, conegut com a «mans lliures». L'acte de presentació, a Barcelona, va tenir la participació del president de Ferrocarrils, Ricard Font; el director general, Pere Calvet; el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras; el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, Òscar Cruz; i el president de la FEEC, Jordi Merino, entre d'altres.