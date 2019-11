El Tsunami Democràtic canvia a la plaça Universitat la seva convocatòria a Barcelona

El Tsunami Democràtic ha canviat la ubicació de la seva convocatòria a Barcelona per aquesta jornada de reflexió. Inicialment, estava previst que la convocatòria es fes a la plaça de Catalunya des de les quatre de la tarda fins a les deu de la nit, però aquest dissabte la plataforma ha informat que finalment es farà a la plaça Universitat, el mateix lloc on hi ha una acampada. El Tsunami també fa una crida a acudir-hi a partir de les 11.00 del matí per ajudar en els preparatius. Segons la plataforma, es preveuen activitats a més de 300 poblacions catalans durant aquesta jornada de reflexió.

El Tsunami ha convocat aquests actes sota el lema 'El 9-N, fem-los reflexionar! Desobeïm la Junta Electoral Central'. Justament aquest divendres, la JEC ha decidit no prohibir els actes convocats per la plataforma per aquest dissabte arreu de Catalunya, tot i que ha recordat a la Generalitat que ha de garantir "l'absoluta neutralitat dels espais públics". La Junta va desestimar, així, un recurs presentat pel PP.

A la capital catalana estan previstes actuacions dels Amics de les Arts, All Foll, Companyia Elèctrica Dharma, Doctor Prats, Ebri Knight, Els Catarres, Gertrudis, Joan Rovira, La Folie, Músics per la Llibertat, Miquel del Rogi, Montse Castellà, Pepet i Marieta, Porto Bello, Salva Racero i Zebras.