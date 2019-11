El Tsunami Democràtic omple Lleida de música, màgia i pancartes durant la jornada de reflexió

Més de 300 persones han respost la crida del Tsunami Democràtic i han omplert la plaça Sant Joan de Lleida durant la jornada de reflexió. Durant tota la tarda s'han organitzat activitats de màgia, música i xerrades. També han actuat els bastoneres i s'han penjat pancartes perquè aquell qui volgués escrivís algun missatge. S'hi poden llegir frases demanant la llibertat dels presos independentistes i a favor de la llibertat d'expressió. També s'han penjat pancartes demanant la independència i avisant els polítics que si no han d'estar a l'alçada de la situació, no agafin els escons. A més, s'ha instal·lat una taula perquè tothom pugui escriure cartes als presos. La Berta Arbonés els ha escrit que no estan sols i l'Adan Clark els ha dit que encara que ell no és independentista, no es mereixen ser a la presó per defensar les seves idees.

L'ambient de la concentració és familiar, reivindicatiu i festiu. Molts dels assistents s'han penjat del coll un cartell on s'hi llegeix '9 de novembre desobeïm, tots som tsunami'. El programa d'activitats va seguint el seu horari i està previst que s'allargui fins a les deu de la nit. Tot i que la tarda ha començat amb molt vent i fred, el vent ha donat una treva cap a les sis.