La Balconada reclama millores a l'espai urbà per celebrar el 2020 els 40 anys del barri

Els veïns de la Balconada tenen una llarga llista d'indrets del barri que necessiten una millora. Són llocs deteriorats des de fa temps i el veïnat ha demanat reiteradament a l'Ajuntament que hi intervingui. Ara han fixat una data a l'agenda perquè s'executin les millores en l'espai urbà de la Balconada el 2020. I és que l'any que ve el barri manresà celebrarà els seus 40 anys i volen que l'efemèride serveixi per canviar la cara dels carrers.

Els representants de l'Associació de Veïns de la Balconada afirmen que ja han aconseguit el compromís de l'equip de govern per invertir en tots els aspectes a millorar del barri. Volen que a les festes d'estiu es noti tot passejant pels carrers que hi ha hagut les millores reclamades.

Els responsables veïnals mostren alguns dels problemes sobre el terreny. Murs que al cap dels anys estan torts i que, si no s'hi intervé, podrien cedir en el futur. Un exemple és el que hi ha al costat de l'escola. Les diferents juntes que ha tingut l'Associació de Veïns està alertant que cada cop està més tort i que hi cal una intervenció. Hi ha petits murs de les jardineres de ciment que també estan malmesos per les arrels dels arbres. «Són problemes que podríem arreglar nosaltres, però és l'espai urbà i cal que l'Ajuntament hi actuiï», explica el president de l'entitat, Juan Carlos Colchero. Una altra qüestió important és el canvi de mobiliari urbà, com els bancs, i que l'Ajuntament s'ha compromès a posar-ne de nous.