L'alcalde de Llívia denuncia l'entrada d'agents de la Guàrdia Civil al municipi

L'alcalde de Llívia, el republicà Elias Nova, ha anunciat que denunciarà a la Guàrdia Civil, al Ministeri de l'Interior, a la Generalitat de Catalunya i a la prefectura de França, per l'entrada de 20 agents del cos policial al municipi ceretà. Segons Nova, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen prohibida l'entrada a Llívia segons recull el Tractat dels Pirineus.





Aquest matí a Llívia ens ha visitat una 20a de GC , armats, segons el TRACTAT DELS PIRINEUS de 1659, Llívia és un Enclavament envoltat de territori francès, i ni l' exèrcit, ni GC ni PN poden entrar al nostre territori més de 4 armats, han infringit Tractats Internacionals. — elies nova ?? (@eliesnova) November 10, 2019

Aquest matí, la Guàrdia Civil ha patrullat per diversos municipis de la Cerdanya. Les patrulles han estat vistes a Alp, Bellver i Llívia.Elias Nova ha remarcat que Llívia és l'únic municipi de Catalunya on "no poden accedir ni les forces de seguretat espanyoles ni els tancs de l'exèrcit". Per aquest motiu, el batlle denuncia que l'entrada aquest matí dels agents policials (segons ell, "a fer por") vulnera el Tractat dels Pirineus que data del 1659.