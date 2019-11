Messi és l'únic que sempre fa falta al Barça

El Barça no va fer ahir un partit gaire millor que els que va jugar a Llevant o contra l'Slavia de Praga. Hi va haver dues diferències substancials. La primera, el rival. El Celta es troba en posició compromesa i, tot i que té elements de qualitat, no té la voracitat en la pressio dels valencians o les idees tan treballades com els txecs. La segona va ser Messi. Desaparegut una setmana enrere en el partit de lliga i desencertat a la Champions, ahir l'argentí va demostrar que ja no té l'acceleració d'abans, que els anys no passen en va, però que cada cop és més determinant en tirs directes. Un gol de penal i, sobretot, dues faltes bessones en moments psicològics determinen que el Barça segueixi líder, igualat amb el Madrid, malgrat que continua despertant dubtes.

Òscar Garcia és un entrenador valent que no enganya ningú. En el seu debut a la banqueta del Celta va sortir a pressionar al Barça, a fer-li mal i a curtcircuitar-li el centre del camp i ho va aconseguir durant els primers vint minuts. Valverde va situar Sergi Roberto, recuperat a la convocatòria després d'haver estat pare el dia abans, en la posició de mig centre, però ni ell, ni els seus companys no van ser capaços de donar continuïtat al joc blaugrana.



Canvi i mans

En els primers vint minuts, és cert que el Celta, que cal no oblidar que iniciava la jornada en posició de descens, no va crear perill davant de Ter Stegen, però tampoc no va patir a l'àrea pròpia. Als deu minuts, l'únic avís havia arribat en un xut de Messi que va aturar Rubén Blanco. Però un parell d'accions van canviar la dinàmica del partit. Al minut 22, Semedo ha de deixar el camp lesionat i entra Busquets, fet que va reestructurar el centre del camp. En la jugada següent, Junior entra per primer cop per la banda esquerra, centra, i Aidoo, amb la mà aixecada i tirant-se per terra, comet un clar penal. Messi el transforma i aplana el camí.

Perquè tot i una falta llançada a fora per Aspas tot seguit, els següents minuts són plàcids per als blaugrana. Potser massa. El Celta fa un pas enrere, però els locals no pressionen gaire i arriben poc a la porteria de Rubén. Tot sembla discórrer cap al descans quan, en l'única errada del partit, Messi perd una pilota, fa una esprintada per recuperar-la i comet, segons Cuadra Fernández, un col·legiat que és sorprenent que hagi arribat tan amunt, una falta acompanyada de targeta. Sembla que la llançarà Aspas, però ho fa el lateral Olaza, ahir en tasques de central, i la clava al costat del pal esquerre de Ter Stegen.



Desembussant des de lluny

Però el Barça va reaccionar ràpidament. Va ser Arthur qui va provocar una falta a l'altre costat al cap de tres minuts. Messi va plantar la pilota des de la seva posició favorita i es va revenjar de l'error i de la targeta de 180 segons abans. Llançament parabòlic i 2-1 per anar al vestidor.

Valverde va rellevar Ansu al descans i va fer entrar Dembélé per sacsejar l'atac. El francès ho va intentar en una acció individual, però el seu xut va anar a fora de poc. I tot seguit, nova falta. Al mateix lloc que abans. I repetició de la jugada. Messi planta l'esfèrica, apunta, dispara i marca. Partit gairebé acabat per la feble moral del conjunt gallec.

Perquè la segona meitat va ser més còmoda, malgrat que Griezmann segueix sense trobar-se amb l'equip. Ahir va començar de davanter centre i va acabar a la seva gairebé odiada banda esquerra. Des d'allà, però, va poder marcar en una contraatac en què Messi va preferir passar-li la pilota a ell i no a De Jong, amb qui es va disculpar després. El francès, però, va fer punteria amb el cos de Rubén i va malbaratar la darrera oportunitat abans de ser rellevat per un reaparegut Suárez.

El partit va anar agonitzant entre arribades poc clares, però hi va haver temps per un altre gol. Una acció de De Jong, trencant línies, va acabar a l'esquerra. Dembélé va centrar, mal refús i posterior pèssima pressió del Celta i Busquets, poc habituat a aquestes situacions, para, mira, i anota el quart amb facilitat. Arriba l'aturada per les seleccions. El Barça la necessita. A Messi, tant li fa.