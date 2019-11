Els veïns de les Escodines volen canviar la mala imatge del barri amb activitats

Els veïns de les Escodines volen capgirar la mala imatge que té el barri i per aquest motiu han començat a organitzar activitats culturals i d'oci. Actes que han de servir, també, per millorar la cohesió social i enfortir les relacions personals dels que hi viuen. I és que els veïns pensen que, injustament, els habitants d'altres zones de la ciutat només veuen els aspectes negatius de les Escodines, com la degradació i la mala convivència provocada, sobretot, pels okupes que hi creen aldarulls. Una mala imatge que es va veure agreujada per la violació múltiple a una menor l'estiu passat.

Per demostrar que les Escodines és un barri viu, avui mateix els veïns faran una primera activitat. Un vermut que tindrà lloc a la plaça del Salt i en què cadascú haurà de portar aliments i begudes. «Darrerament hem fet reunions de barri i hem comprovat que hi viuen molts joves. Precisament, l'acte d'avui ha de servir perquè a partir d'ara, quan ens vegem pel carrer, ens saludem. És una activitat per conèixer-nos millor», explica Lina Bermejo, una veïna del barri de tota la vida que viu al car-rer de l'Aiguader.

La idea és també fer-hi jocs per mantenir entretinguts els més petits i, de forma simbòlica, es vol omplir l'olivera que hi ha a la plaça amb papers on els assistents escriuran desitjos per al barri.

La intenció és programar-hi més activitats, tot i que encara s'han de concretar. El vermut d'avui és un primer pas. Darrere de la iniciativa hi ha la Comissió per la Convivència de les Escodines i l'associació de veïns hi dona suport. La violació de l'estiu va significar un daltabaix per a moltes persones que hi resideixen, i per aquest motiu molts han decidit mobilitzar-se per millorar les Escodines en diferents nivells. De fet, prop de seixanta veïns han constituït unes comissions per analitzar quina és la situació del barri en l'àmbit social i urbanístic, i enfortir la veu dels veïns de cara a proposar solucions.

La presidenta de l'Associació de Veïns, Carme Carrió, explica que a les comissions també assisteixen residents al barri que no són membres de l'entitat veïnal, però que ara han decidit mobilitzar-se. «No competim pas, sinó que ens complementem», afirma Carrió. Són veïns que han assistit darrerament a les reunions de barri amb l'Ajuntament.

«L'objectiu de tot aquest moviment és que s'arribi al 2022, quan la ciutat celebrarà el cinquè centenari de l'estada de sant Ignasi de Loiola a Manresa, amb els projectes de rehabilitació consolidats», explica la presidenta veïnal. Tenen clar que la primera pedra és enfortir les relacions entre els veïns de les Escodines.