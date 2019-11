Els veïns del carrer Major de Berga es pagaran la il·luminació de Nadal

Els veïns del carrer Major de Berga es pagaran els guarniments de Nadal. Aquest any els comerços de la zona associats a Berga Comercial no pagaran, com havien fet fins ara, la il·luminació nadalenca pels canvis organitzatius de l'entitat, que ha agrupat en una sola entitat els tres eixos comercials que existien. I davant del risc de quedar-se sense, la flamant Associació de Veïns del Carrer Major ha entomat el repte de mantenir aquest reclam estètic i visual per a aquest històric espai del barri vell. Així es va decidir en una reunió celebrada ahir.

Es col·locaran 60 cistelles vegetals als fanals, cedides per Berga Comercial, que ja s'havien fet servir per una altra campanya del carrer Major. Per donar-hi un to festiu s'hi col·locaran tires de llums led i cintes nadalenques. Costaran 1.800 euros i l'entitat espera recaptar els diners entre els veïns i comerciants de la zona.

A Berga, l'Ajuntament paga el consum de l'enllumenat de Nadal i la instal·lació dels guarniments a les entitats, que lloguen les que volen.

Fins ara, al carrer Major l'enllumenat es pagava amb una aportació extraordinària que feien 40 comerciants adherits a Berga Comercial. Aquest any l'entitat ha agrupat tots els eixos comercials com a Unió de Botiguers i Comerciants i no es faran aquestes aportacions extres. La nova va entrar a l'entitat comercial quan el pressupost de l'exercici ja estava tancat i no hi havia diners per a la campanya, segons va explicar el president de la UBIC, Xavi Orcajo, a la reunió d'ahir.

La presidenta de l'associació de veïns del carrer Major, Montse Palacios, va explicar que es van assabentar que els comerciants no pagarien l'enllumenat fa unes dues setmanes. Primer va ser un rumor i quan ho van confirmar van actuar a correcuita buscant l'opció més fàcil i barata per tenir enllumenat. Els llums es col·locaran des del carrer dels Àngels i fins la plaça de les Fonts i carrers adjacents. I Palacios va dir que «es prioritzarà posar-ne a les zones on la gent hagi col·laborat»

L'enllumenat de Nadal és una de les primeres accions que ha dut a terme la nova associació de veïns que neix per crear un lobby en defensa dels interessos d'aquest històric espai que actualment «trobem que està abandonat i oblidat», va dir Palacios. El seu objectiu és que hi hagi videovigilància perquè els cotxes no circulin per on no els toca en un espai de vianants, que es millori el ferm, així com que s'enforteixin les relacions veïnals, es dinamitzi i reivindiqui aquest espai.