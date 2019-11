El Baxi pateix una dura derrota al Congost (79-85)

El Baxi Manresa no ha pogut sumar la victòria davant l'Obradoiro al Nou Congost, en un matx que era vital per les aspiracions de permanència dels dos equips a la Lliga Endesa (79-85). En un duel ple d'alternatives, els bagencs han arribat amb opcions de fer-se amb el triomf fins els darrers instants, però en aquests els gallecs s'han mostrat més sòlids i, gràcies als punts finals del pivot Dejan Kravic, han pogut guanyar. Els manresans, molt poc encertats en el triple (només n'han anotat cinc dels 26 que han intentat) han tingut el seu millor home novament en Ryan Toolson, que ha anotat un total de 25 punts.



Inspiració inicial dels gallecs (18-25)



A l'inici del partit, Pedro Martínez posava en pista Dani Pérez, Ryan Toolson, Juampi Vaulet, William Magarity i Yankuba Sima. En els primers instants hi ha hagut igualtat entre les dues formacions, però un parcial de 0-7 en tan sols un minut ha obligat el tècnic Pedro Martínez a demanar temps mort (11-20). Tot seguit ha debutat la nova incorporació dels manresans, l'escorta britànic Luke Nelson, però els gallecs han aconseguit mantenir una diferència important fins el final del primer quart (18-25).



El Baxi reacciona abans del descans (42-41)



En el segon quart, l'Obradoiro ha ampliat el marge fins els tretze punts (21-34), però els locals han reaccionat de seguida i s'han posat a només cinc amb un parcial de 8-0, cosa que ha fet aturar el partit a Moncho Fernández. Després les coses no han canviat gaire, ja que el Baxi ha ampliat el parcial fins el 21-7 i ha arribat a la mitja part de l'enfrontament amb un punt d'avantatge en l'electrònic (42-41) gràcies a la inspiració final de Ryan Toolson, autor dels set darrers punts del seu equip.



L'Obradoiro recupera el comandament (62-68)



En la represa Toolson seguia fi de cara a cistella, i poc després Nelson ha anotat la primera cistella amb la samarreta manresana, que ha estat un dos més un i que ha donat una diferència de vuit punts al seu equip (56-48). Posteriorment, l'Obradoiro ha tardat poc a empatar, amb dos triples i una esmaixada (56-56). Els gallecs no s'han quedat aquí: Aleix Font anotava un triple, amb falta antiesportiva de Nelson inclosa. El mateix Font ha anotat el tir lliure, i en la següent jugada, De Zeeuw tornava a encertar de tres (58-63). Al darrer minut, Magarity ha situat el seu equip a tres, però novament De Zeeuw ampliava distàncies amb un dos més un (62-68).



Kravic acaba amb les opcions bagenques (79-85)



En els darrers deu minuts, cistelles de Ferrari, Toolson i Mitrovic han permès els bagencs situar-se per davant, però un triple de Magee ha tornat a capgirar el marcador (69-71). Toolson ha empatat, i tot seguit els manresans han perdut pilotes i Kravic ho ha aprofitat per fer cinc punts seguits per situar el seu equip a sis punts (74-80). Quedaven dos minuts i mig, i en aquests Kravic ha seguit fent mal a la zona i el seu equip no ha patit en excés per endur-se una important victòria (79-85).