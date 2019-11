La campanya del 25 de novembre vol fer visibles totes les violències contra les dones

L'àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages ha presentat els eixos principals de la campanya comarcal al voltant de la jornada del 25 de novembre a la qual s'han adherit 25 del 29 municipis de la comarca. Amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Contra les Dones, el Consell Comarcal del Bages proposa tot un seguit d'actes per fer visibles totes les violències que continuen patint les dones en l'actualitat.

Per fer-ho possible, s'utilitzarà la icona d'un iceberg per fer visible que, més enllà de les violències físiques i les agressions sexuals, hi ha moltes altres conductes que no tenen tanta visibilitat, però malauradament formen part d'una realitat sovint amagada que cal denunciar i posar de manifest. La publicitat sexista, la societat patriarcal, el control, l'aïllament social o la humiliació que pateixen moltes dones són alguns dels exemples que es volen denunciar i que continuen formant part de la realitat.

La consellera de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñán, ha destacat en el marc de la presentació de la campanya d'aquest 2019 que més enllà dels actes organitzats a l'entorn del 25 de novembre «durant tot l'any des del Consell treballem atenent dones, empoderant-les i defensant una societat més cohesionada i igualitària».



Iceberg de grans dimensions

En el marc de la campanya, el Consell distribuirà un total de 42 caixes de grans dimensions fetes a partir d'un trencaclosques de cartró que formarà un gran iceberg per simbolitzar totes les violències que es produeixen actualment. El muntatge de les caixes també facilitarà la col·locació d'adhesius.

Des del Consell es proposa que el muntatge d'aquest trencaclosques esdevingui una de les activitats destacades dels actes centrals que organitzarà cada municipi al voltant de la jornada del 25 de novembre. El muntatge inclourà targetes vermelles per escriure els noms de les dones assassinades aquest any i targetes verdes per recollir idees i propostes per aturar la violència i contribuir a crear una societat igualitària. Les targetes es podran enganxar a les caixes.

En paral·lel, es distribuiran 200 cartolines per fer dinàmiques de grup arreu de la comarca per fer visibles totes les violències que es produeixen i també proposa accions per eradicar aquestes situacions. Pel que fa als cartells, se'n repartiran 600. 300 seguint el model No et gelis davant la violència masclista i els 300 restants amb el lema Desgela't contra la violència masclista en què es mostraran actituds per a una societat igualitària.

Coincidint amb la jornada del 25 de novembre el col·lectiu de professionals del Consell Comarcal del Bages farà un acte a la seu de l'ens, mentre que a la tarda, coincidint amb el ple ordinari de novembre, es llegirà el manifest.



217 dones ateses

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Bages ha atès de gener a octubre un total de 217 dones. La majoria d'actuacions es corresponen a atencions psicològiques (415) i la resta (156) han estat accions d'assessorament legal. Pel que fa a les edats de les dones ateses, un 32% tenen entre 35 i 44 anys, un 24% tenen entre 45 i 55 anys i un 20% entre 25 i 34 anys i quant a la procedència la gran majoria (78%) són autòctones.