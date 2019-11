I si els ho posem més difícil?

ASant Fruitós han tornat a saltar les alarmes (mai més ben dit) pels nous episodis de robatoris en urbanitzacions del municipi. Una pràctica que s'estén en altres poblacions del voltant, i que malauradament s'està repetint massa sovint per més que s'hagi augmentat la vigilància, en el cas de Sant Fruitós amb càmeres lectores de matrícules de vehicles i amb més patrullatge. Pel que sembla, amb això no n'hi ha prou per dissuadir els lladres, que es reinventen per esquivar aquests controls i ara resulta que s'acosten als domicilis a peu. D'acord que els veïns podrien omplir d'alarmes els seus domicilis, es pot demanar que siguin encara més curosos a l'hora de tancar finestres i portes o anar més amb compte a deixar objectes de valor a l'interior de les cases, i fins i tot se'ls podria demanar que organitzessin patrulles. També podem estar d'acord que, més enllà de les càmeres, a escala municipal es podrien posar més agents vigilant, o millorar la il·luminació d'alguns carrers per no fer tan fàcil passar desapercebut. Però, molt probablement continuarien sent mesures insuficients, i potser ja seria hora que fossin les administracions superiors (i no sempre veïns i ajuntaments) qui assumissin la seva part de responsabilitat i legislessin a favor d'un enduriment de les penes per petits furts o robatoris. I és que les que ara s'imposen sembla que els fan pessigolles.